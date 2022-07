जांजगीर चांपा : जिला मुख्यालय के चंदनिया पारा में रहने वाले युवक महेंद्र शर्मा का मंगलवार दोपहर अपहरण हो (Youth kidnapped in Janjgir Champa) गया. महेंद्र शर्मा की पत्नी के मोबाइल में अपहरण करने वालो ने फिरौती की मांग की (Ransom demanded after kidnapping of youth in Janjgir Champa) है. घटना की रिपोर्ट लिखाने परिजन कोतवाली थाना पहुंचे . लेकिन पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है.





कहां का है मामला : जांजगीर के चंदनिया पारा में 5 माह पहले कोरबा के जिल्गा गांव से आकर फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले 30 वर्षीय युवक महेंद्र शर्मा का अपहरण हो गया है. युवक सुबह दूध लेने के लिए घर से निकला था. लेकिन दोपहर तक घर वापस नहीं लौटा. जिससे उसकी पत्नी ने परिजनों से फोन कर जानकारी चाही और अपनी सास से भी मामले में चर्चा की. लेकिन घर परिवार और दोस्तों से कोई खबर नहीं मिलने पर चिंतित (Janjgir Champa Crime News) थी.तभी दोपहर उसके मोबाइल में फोन आया जिसमें आरोपियों ने महेंद्र शर्मा की किडनैपिंग की जानकारी दी और पैसे की डिमांड की. किडनैपिंग की खबर सुनने के बाद महेंद्र की पत्नी ने अपनी सास और परिजनों को मामले की जानकारी दी और कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराने पहुंची.





कितने बजे हुई थी आखिरी समय बात : महेंद्र की अपहरण की सूचना पाकर कोरबा जिल्का गांव से जांजगीर पहुंची उषा शर्मा ने बताया कि '' उसकी बहू ने फोन पर अपहरण की जानकारी दी . बहू ने बताया कि महेंद्र सुबह से दूध लेने के लिए निकला है और वापस नहीं लौटा . दोपहर में एक फोन आया था जिसमें अपहरण कर पैसे का डिमांड करने की जानकारी दी. कोरबा से सीधा कोतवाली थाना पहुंच कर पुलिस से मदद की गुहार लगाने आए हैं, हालांकि फिरौती कितने की मांगी गई है. इसके विषय में परिजनों कुछ नही बताया है.''

ये भी पढ़ें- घर में घुसकर डकैती की कोशिश, नाकाम होने में पर डॉगी को दी मौत



पुलिस ने साधी चुप्पी : इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है. पुलिस से जब इस मामले में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहने में दिलचस्पी नहीं दिखाई (Janjgir Champa Police kept silence in the matter) है.