जांजगीर चांपा: सोमवार की रात शराबी पति को पत्नी और नाबालिग बेटे पर चाकू से हमला करना भारी पड़ गया.बेटे को बचाने के लिए मां ने अपने पति पर ही धारदार हथियार से हमला कर ( Woman kills husband in Janjgir champa)दिया. जिसमें उपचार के दौरान घायल पति की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी महिला को न्यायिक हिरासत में भेजकर और अपचारी पुत्र को किशोर न्यायालय ने पेश कर दिया है.

बेटे को बचाने के महिला ने खुद ही मिटाया अपना सिंदूर

चांपा के घठौली चौक (Murder in Ghatholi Chowk of Champa) में रहने वाले फोटो बाई ने सोमवार की रात 112 में फोन कर अपने पति विजय सूर्यवंशी की हत्या करने की सूचना दी. घटना की सूचना थाना उच्च अधिकारियों को देकर डायल 112 की टीम मौके में पहुंची. जहां टीम ने विजय सूर्यवंशी को खून से लथपथ पाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन उपचार के दौरान विजय सूर्यवंशी की मौत हो (Murder of drunken husband in Janjgir Champa ) गई.



कैसे हुई वारदात : मृतक विजय कुमार के भाई ने बताया कि सोमवार को उनके पुस्तैनी जमीन के बहनों को बटवारा मामले में तहसील न्यायालय में सुनवाई थी. तहसील में पेशी के लिए गए विजय सूर्यवंशी दोपहर 2 बजे शराब का नशा कर घर पहुंचा . इस दौरान उसने अपने बेटे पर ऋण पुस्तिका गुमाने का आरोप लगाकर मारपीट करना शुरु किया. जिसे परिवार के लोगों ने शांत कराया. लेकिन जब उसकी पत्नी फोटो बाई खेत से काम कर घर लौटी तो विजय एक बार फिर मारपीट करने लगा. विजय ने चाकू निकालकर दोनों को दौड़ाया, जिसमें फोटो बाई को चोट लग गई. लेकिन जैसे ही विजय ने अपने बेटे पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया. फोटो बाई ने उसके सिर पर टांगी से हमला कर दिया.इसके बाद विजय के बेटे ने भी मां के साथ मिलकर विजय को रॉड से पीटा. जिसमें वो बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर (Wife gave death to drunken husband in Champa) गया.

मृतक विजय सूर्यवंशी की तस्वीर

बेटे को बचाने के लिए उजाड़ा सुहाग : पुलिस ने इस मामले में मृतक के परिजनों और पड़ोसियों से भी मामले की जानकारी ली. जिसमें विजय सूर्यवंशी के आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. इसी विवाद के कारण नशे में धुत पति के आक्रोश से अपने बेटे को बचाने के लिए प्राणघातक हमला किया जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी महिला फोटो बाई को न्यायिक हिरासत और अपचारी बालक को किशोर न्यायालय में पेश करने के बाद बाल सुधार गृह भेजा है.