जांजगीर-चांपा : जिले में अपराधियों का हौंसले इन दिनों बुलंद है. इसलिए दूरदराज के इलाकों को छोड़कर अब रहवासियों इलाकों औ मुख्यमार्गों में चोरी करने से भी नहीं चूक रहे हैं. जब चाहे तब जरूरत के महंगे समान की चोरी हो रही है. ताजा मामला जिला मुख्यालय के कर्मचारी भवन का (Theft of AC compressor in employee building) है. जहां आरोपियों ने एसी कंप्रेशर मशीन को ही चुरा लिया. कंप्रेशर के डिब्बों को मौके में ही छोड़ दिया. मामले में कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई (Theft of AC compressor in Janjgir Champa ) है.



कहां हुई है चोरी : कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड 23 के कर्मचारी भवन के दूसरे और तीसरे मंजिल में लगे एसी के कांप्रेशर को अज्ञात आरोपियों ने चोरी कर लिया है.बड़ी आसानी से एसी के कंप्रेशर के ढक्कन को हटाकर चोरी की गई है. कर्मचारी भवन में हुई चोरी की जानकारी मिलने पर कर्मचारियों ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी और बताया कि 2 दिन पहले भी आरोपियों ने एसी के कंप्रेशर की चोरी की थी. जिसके बाद फिर से 2 एसी के कंप्रेशर की चोरी की गई है. थाना प्रभारी उमेश साहू ने इस मामले में जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने का दावा किया है.



पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने का किया दावा : कोतवाली पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है.आज पास के सीसीटीवी कैमरे की छानबीन कर रही है ,प्रारंभिक तौर में घटना के पीछे नशीली दवा का सेवन करने वाले नाबालिग युवकों की संलिप्तता लग रही है.कुछ बड़े अपराधियों द्वारा उन्हें पैसा की लालच देकर इस तरह का काम करने की आशंका जताई जा रही है,पुलिस कुछ संदिग्धों से पूछताछ कर रही है.janjgir champa latest news