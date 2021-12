जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला में अब अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया. आरोपियों ने इस बार पुटपूरा गांव (Putpura village of Janjgir Champa) में स्थित 11 वीं बटालियन कॉलोनी को निशाना बनाया है. 11 वीं बटालियन कॉलोनी के 3 मकान में चोरी की घटना सामने आयी (Theft in 11th Battalion Colony of Janjgir Champa) है. चोर ने सोने-चांदी की जेवर के साथ नगदी पर भी हाथ साफ किया है.

11वीं बटालियन कॉलोनी में चोरी

जांच में जुटी कोतवाली पुलिस

घटना की जानकारी आज सुबह कोतवाली पुलिस को दे दी (Kotwali police engaged in investigation) गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वायड और फिंगर प्रिंटिंग एक्सपर्ट की मदद से जांच शुरू कर दिया है. साथ ही पुलिस कॉलोनी में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके.