जांजगीर चांपा : पामगढ़ ब्लॉक के बारगांव में नहर फूटने की घटना के बाद से गांव में अफरा तफरी मच गई ( Talk of action after breaking the Bargaon canal) है. देर रात हुए इस घटना के बाद कई घरों में घुसा पानी अब तक बाहर नहीं निकला (Bargaon canal broken in Janjgir Champa)है. लोग अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दूसरों के घरों में सहारा लिए हुए हैं. वही घटना के बाद भी अधिकारियों ने ग्रामीणों को नजरअंदाज किया. अधिकारी दोपहर को कलेक्टर के निर्देश पर गांव पहुंचे और टूटे हुए नहर की मरम्मत के साथ मुआवजा के लिए आकलन करना शुरू कर दिया है.

कब हुई थी घटना : अकलतरा माइनर से आई नहर से बारगांव के नहर में जल रिसाव होने और नहर फूटने की आशंका को देखते हुए कई बार ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों सूचना दी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहर फूटने से पूरा पानी खेतों समेत गांव में घुस गया. जिसके कारण ग्रामीणों में जन संसाधन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भारी आक्रोश है.ग्रामीणों के मुताबिक अधिकारी अब नहर फूटने के बाद मरम्मत की बात कह रहे हैं.

अफसरों पर ग्रामीणों का आरोप : गांव के किसान और कांग्रेसी नेता लवकुमार पांडे ने नहर फूटने के मामले विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदार (Janjgir Champa Irrigation Department) बताया. उन्होंने कहा कि ''पामगढ़ सिंचाई विभाग के अधिकारियों को 15 दिनों से नहर में रिसाव होने की सूचना दी जा रही थी. रविवार को भी इसकी मरम्मत के लिए निवेदन किया गया था. ग्राम पंचायत ने 2 ट्रेक्टर मुरूम का भी इंतजाम कर दिया गया था. लेकिन अधिकारी किसानों और ग्रामीणों की समस्या को नजर अंदाज करते हुए नहर का सुधार नहीं कराया. जिसका परिणाम ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है.

घरों में कब घुसा पानी : बारगांव के भाठापारा क्षेत्र में रहने वाली शिव कुमारी ने बताया कि '' सुबह 5 बजे उसके परिवार के लोग जागे तो घर के अंदर पानी घुसता हुए देखे, जिसके बाद बाल बच्चों को सुरक्षित स्थान भेजकर राशन सामान और धान को बचाया. लेकिन देखते ही देखते पानी घर के अंदर 3 फीट तक भर गया . सड़क के साथ खेतो में पानी भर गया ,अभी भी घर के अंदर 3 फीट पानी भरा है और समान पानी के अंदर ही पड़े हुए है ,उन्होंने कहा अब उनके पास रहने और खाने की सबसे बड़ी परेशानी है ,

कब आए अधिकारी : घटना की जानकारी मिलने के बाद 2 बजे पामगढ़ एसडीएम बीएस मरकाम के साथ जल संसाधन विभाग के अधिकारी राजस्व अधिकारियों ने बारगांव में घटनास्थल का निरीक्षण किया. जिसके बाद सिंचाई विभाग पानी के तेज बहाव को नियंत्रित कर नहर के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कर रहा है. पामगढ़ एसडीएम ने फसल और घरों में हुए नुकसान का रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए है