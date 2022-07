जांजगीर चांपा: अकलतरा थाना के पोड़ी भाटा में 3 जुलाई की रात हुए 52 साल की महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली (Blind murder mystery solved in Janjgir Champa) है. पुलिस में 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया है. आदतन अपराधी सूरज भोई ने दुष्कर्म के बाद महिला के चिल्लाने पर हत्या करना स्वीकार कर लिया है. अकलतरा पुलिस ने आरोपी के पास महिला के चांदी के चूड़ी बरामद कर लिए (woman was murdered in Akaltara) है. मृतिका के हाथ पर मिले बाल और युवक के कपड़े में मिले बाल के नमूने जांच के लिए भेज दिया है.

क्या है पूरा मामला : अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम पोड़ीभाठा के पास एक महिला की घर में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतिका का शव पंचनामा कार्यवाई कर मामले की जांच शुरू की. शव का पीएम कराया गया जिसमें डॉक्टर के द्वारा शार्ट पीएम रिपोर्ट में मृतिका के साथ दुष्कर्म करने और उसके गुप्तांग में चोंट लगने से अत्यधिक खून बहने, गले दबाने के साथ सीने की हड्डी टूटने से फेफड़े फटने मौत होने की रिपोर्ट (Woman strangled to death in Akaltara) दी. मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 459, 302, 376 भादवि का अपराध दर्ज कर जांच शुरू किया. मौके पर डॉग स्क्वायड के साथ फिंगर प्रिंटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई गई और आदतन अपराधियों की धरपकड़ शुरु हुई.



कैसे पकड़ा गया आरोपी : पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल (Janjgir Superintendent of Police Vijay Aggarwal) ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि '' मामला दुष्कर्म कर हत्या जैसे गंभीर अपराध होने एवं प्रकरण की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए थाना से अज्ञात आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया. जांच टीम ने पूछताछ के दौरान थाना अकलतरा के फरार निगरानी बदमाश सूरज भोई पोड़ीभाठा आने की सूचना प्राप्त हुई. जिस पर पुलिस ने निगरानी बदमाश सूरज भोई की घेराबंदी कर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की. आरोपी ने बताया कि वह 2 जुलाई को अकलतरा आया हुआ था एवं अपने घर पोंडी भांटा में रात को घूम रहा था.

कैसे दिया वारदात को अंजाम : सूरज भोई को उसी दौरान घर के सामने वाले गली में घर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया.जहां एक महिला अकेली सोई हुई मिली. उसके साथ बलात्कार किया. महिला के विरोध करने और घर के बाहर आकर चिल्लाने की कोशिश करने पर महिला बाल को पकड़कर घर अंदर खींच कर ले आया और घर के अंदर फर्स पर पटक कर घर में रखे लोहे के तवे में लगे लकड़ी के मुठ से गुप्तांग को मार दिया.जिससे महिला छटपटाने और चिल्लाने लगी. आरोपी ने पकड़े जाने के डर से महिला के सीने में चढ़कर गर्दन को अपने दोनो हाथ से दबाया फिर भी महिला छटपटाने लगी तो उसके गले को अपने पैर से दबाया, जिससे महिला कि मृत्यु हो गयी. घटना के बाद आरोपी ने महिला के हाथ में पहने चांदी के 4 चुड़ी को निकाल कर ले गया. भोई रात भर अपने घर में रहने के बाद सुबह भागने की तैयारी कर रहा था. लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में उपयोग हुए तवा और आरोपी के पास 4 चांदी के चुड़ी को जब्त किया है.आरोपी सूरज भोई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.