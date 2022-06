जांजगीर चांपा : पामगढ़ तहसील क्षेत्र के कोडाभाट पटवारी देवेंद्र साहू का घूस लेते वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया (Kodabhat Patwari Devendra Sahu of Pamgarh Tehsil area was arrested) था.जिसके विरोध में 2 जून से जिला पटवारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया था . संघ ने मामले की जांच के बिना तहसीलदार और नायब तहसीलदार और टीआई द्वारा एफआईआर दर्ज कराने और गिरफ्तारी करने का विरोध किया था. पटवारियों की मांग और आंदोलन को देखते हुए राजस्व सचिव ने मामले की जांच का आश्वासन (Revenue secretary assured investigation in Janjgir) दिया. जिसके बाद पटवारियों ने आंदोलन समाप्त कर दिया है. पटवारियों ने कलेक्टर को लिखित ज्ञापन देते हुए आंदोलन की समाप्ति और आंदोलन अवधि का वेतन भुगतान करने का निवेदन किया है.



अब क्या होगी कार्रवाई : पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने बताया कि ''23 दिनों के आंदोलन के बाद मामले में कारवाई शुरू हो गई है.पटवारी ने अगर घूस लिया है तो उसका हम साथ नही दे रहे हैं. लेकिन किसी वीडियो की सच्चाई जाने बिना तहसीलदार ,नायब तहसीलदार द्वारा एफआईआर दर्ज कराना और टीआई का रिपोर्ट दर्ज होने से पहले ही पटवारी को हिरासत में लेने का पटवारी संघ ने विरोध किया (Janjgir Champa Patwari News) था. राज्य शासन का आदेश है कि किसी भी शासकीय कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच के बाद ही एफआईआर और उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए. हमारी मांग पर बिलासपुर रेंज के आईजी ने भी इस आदेश का पालन करने के लिए एसपी को निर्देशित किया है साथ ही कोडाभाट पटवारी देवेंद्र साहू के प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए है. दोषी पाए जाने पर कारवाई का भरोसा दिया है. इसके अलावा पामगढ़ तहसीलदार और नायब तहसीलदार को जिला कार्यालय में अटैच कर दिया है.''

क्या हो रहा था नुकसान : अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के 256 पटवारी पिछले 23 दिनों से हड़ताल पर (Patwaris strike in Janjgir for three point demands) थे. जिसकी वजह से राजस्व के सभी काम प्रभावित हुआ. खासकर जमीन सीमांकन, रजिस्ट्री, नामांतरण, फौती, बटवारा के प्रकरण जैसे काम रुके हुए थे. लोग अपने काम के लिए हर रोज तहसील कार्यालय के चक्कर काट कर परेशान हो रहे थे.लेकिन पटवारियों के आंदोलन वापसी के बाद अब राजस्व विभाग के काम में तेजी आएगी.