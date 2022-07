जांजगीर चांपा: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर-चांपा जिले में दी गई मेडिकल कॉलेज की सौगात को पूरा करने शासन एवं जिला प्रशासन स्तर पर आवश्यक तैयारियां की जा रही (Medical college will open in Janjgir Champa ) है. इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त सी आर प्रसन्ना (Health Department Commissioner CR Prasanna) और चिकित्सा शिक्षा के संचालक डॉ विष्णुदत्त ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर के सिंह, सिविल सर्जन डॉ अनिल जगत, एसडीएम जांजगीर नंदिनी कमलेश साहू, तहसीलदार पवन कोसमा के साथ जांजगीर-चांपा जिले में प्रस्तावित मेडिकल कालेज निर्माण के लिए ग्राम खोखरा और पुटपुरा में स्थल का निरीक्षण (Medical college of Janjgir to be built in Khokhra and Putpura villages)किया.



कहां खोला जाएगा मेडिकल कॉलेज : जांजगीर चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद तेज हो गई है. शनिवार को रायपुर से आयुक्त प्रसन्ना और संचालक डॉ विष्णुदत्त ने कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा से आवश्यक चर्चा की. कलेक्टर ने प्रस्तावित मेडिकल कालेज के लिए चयनित स्थल के संबंध में विस्तार से जानकारी दी. जिसके लिए खोखरा गांव के साथ पुटपुरा गांव में मेडिकल कॉलेज के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध कराई गई है. साथ ही इस मार्ग से नेशनल हाइवे और आगामी समय में और भी विस्तार होने की जानकारी देते हुए शासन को मेडिकल कॉलेज के लिए भेजे गए स्थल का निरीक्षण भी कराया.



सीएम भूपेश बघेल से हुई थी मांग : गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने जिले में प्रवास के दौरान यहां के जनप्रतिनिधियों की मांग पर मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति जताई थी. कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि ''जिले के नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया हो, यह उनकी प्राथमिकता में है. वे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं को समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे. जिला प्रशासन ने विकास कार्यों के लिए उपयुक्त स्थल चयन कर मुहैया कराया है. इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है.