जांजगीर चांपा : जिला अस्पताल में उपचार के दौरान फरार हुए विचाराधीन बंदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया (Janjgir absconding prisoner arrested from Gariaband) है. आरोपी दुर्गा प्रसाद साहू को कोतवाली जांजगीर की टीम ने गरियाबंद से गिरफ्तार किया है. 8 जून से फरार हुए आरोपी को पुलिस ने 20 दिन बाद पकड़ने में सफलता हासिल की है.

कैसे हुआ था फरार : 08 जून को सोनू साहू जेल प्रहरी जिला जेल जांजगीर ने थाना जांजगीर में रिपोर्ट कराई कि बंदी दुर्गा प्रसाद साहू को ईलाज के लिए जिला अस्पताल जांजगीर ले गये थे. जो ईलाज के दौरान फरार हो (Prisoner had escaped from district hospital of Janjgir) गया. प्रार्थी की रिपोर्ट पर बंदी दुर्गा प्रसाद साहू के विरूद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 384/22 धारा 224 पंजीबद्ध कर फरार बंदी की पता तलाश की जा रही थी. पतासाजी के दौरान बंदी दुर्गा प्रसाद साहू गरियाबंद में रहने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस टीम रवाना कर बंदी दुर्गा प्रसाद साहू को गरियाबंद से गिरफ्तार किया (Janjgir cyber team traced the prisoners location) है.



टीम के कौन कौन थे शामिल : इलाज के दौरान जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर भागे विचाराधीन बंदी की तलाश में पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली थाना प्रभारी को निर्देश दिए थे. प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक उमेश साहू, सउनि के.के.कोसले एवं आर. अभिषेक जायसवाल टीम में शामिल रहे.