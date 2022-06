रायपुर : छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बोरवेल में गिरे राहुल को बचाने के लिए हवन यज्ञ करके सलामती की दुआ मांगी जा रही (Havan Yagya in Raipur) है. राजधानी रायपुर में शनिवार को एक मंदिर में पूजा-पाठ और जाप के बाद हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मोहल्ले भर के लगभग 20 स्थानीय लोग उपस्थित हुए थे. जिले के साथ ही प्रदेश के लोग भी अब राहुल को बोर से सही सलामत बाहर निकलने की दुआ कर रहे हैं. इस घटना को 24 घंटे से भी अधिक का समय बीत चुका है. बावजूद इसके बोर के अंदर से राहुल को बाहर नहीं निकाला जा सका है. पुलिस प्रशासन के साथ ही रेस्क्यू की टीम लगातार इस काम में जुटी हुई है. रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है. आखिर बोर के अंदर फंसे राहुल को कैसे निकाला जाए ?

बोरवेल में फंसे बच्चे की सलामती के लिए हवन यज्ञ

कहां हुआ हवन: राजधानी रायपुर के खम्हारडीह स्थित सुरेश्वर महादेव मंदिर (Sureshwara Mahadev Temple at Khamhardih Raipur) के पुजारी स्वामी राजेश्वरानंद के नेतृत्व में शनिवार को बोरवेल में गिरा राहुल सही सलामत बाहर निकले इसके लिए मंदिर में पहले महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया. जाप के बाद हवन यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. सभी लोगों ने भगवान से यही प्रार्थना किया कि बोर में फंसे राहुल को सकुशल बोर से बाहर निकाला जाए. मंदिर के पुजारी स्वामी राजेश्वरानंद ने बताया कि बोर में फंसे राहुल बाहर निकल सके इसके लिए उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप (Mahamrityunjay chanting in Raipur) किया. यह जाप दीर्घायु और कष्ट निवारण करने वाला होता है. इसके बाद पूजा अर्चना की गई और हवन यज्ञ का भी आयोजन किया गया.

ये भी पढ़ें- जांजगीर चांपा में राहुल को बचाने की जंग जारी

कहां फंसा है राहुल : गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के मालखरौदा (incident of Malkharoda of Janjgir) थाना अंतर्गत ग्राम पिहरीद में 12 वर्षीय बच्चा बोरवेल में गिर गया है. यह घटना शुक्रवार की दोपहर 3:00 बजे के आसपास की है. राहुल साहू नाम का यह बच्चा अपने घर के पीछे खेल रहा था. इसी दौरान पैर फिसलने की वजह से बोरवेल में गिर गया. अब तक राहुल को निकालने में सफलता नहीं मिल पाई. जिला प्रशासन के साथ ओडिशा की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है. राहुल के बचाव के लिए रोबोट की मदद भी ली जाएगी. स्वास्थ्य विभाग और एक्सपर्ट टीम कैमरे से बच्चे के स्वास्थ्य पर निगरानी रख रही है कि आखिर बच्चे को बाहर सुरक्षित कैसे निकाला जाए. इसके लिए तमाम कोशिशें जारी(havan yagya for rahul sahu of janjgir) है.