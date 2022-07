जांजगीर-चांपा: जिले में इन दिनों भारी वाहन जानलेवा साबित हो रहे हैं. कोयला और फ्लाई ऐश से भरे हाइवा वाहन इस तरह चल रहे है कि सड़क पर बैठे मवेशी कही जान बूझ कर रौंद दिए जा रहे (gathering of cattle became fatal in Janjgir Champa ) हैं. तो कही अनियंत्रित गति से चल रहे वाहन मवेशी को देख बचाने के फिराक में पलट जा रहे हैं. वाहन चालकों की लापरवाही का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. एक वीडियो में अनियंत्रित हाइवा मवेशियों को रौंद रहा है. दूसरा में जिला मुख्यालय में कोयले से भरा हाइवा बीच सड़क पर पलट गया.

मवेशियों को हाइवा ने कुचला : पहला वीडियो चंद्रपुर से आया है जिसमें महानदी का पुल को सुधार के बाद फिर से वाहनों का आवागमन शुरू किया गया . रविवार की रात सोमवार की रात 11:00 बजे अमलडिहा गांव में अमित मेडिकल के सामने धुरकोट पेंड्रवां चंद्रपुर मार्ग में हाइवा सड़क के बीच बैठी दो गाय के ऊपर से निकल गया. जिससे मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई और चालक फरार हो (Vehicle mounted on cattle in Chandrapur of Janjgir Champa) गया. इस घटना को सीसीटीवी में देखने के बाद चंद्रपुर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश हैं. इस मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित करने की मांग हो रही है.





मवेशियों को बचाने में हुआ हादसा : वही दूसरा वीडियो जिला मुख्यालय का है. जांजगीर नगर के कोतवाली थाना चौंक से महज 50 मीटर की दूरी पर कचहरी चौक में मंगलवार की रात 1 बजे कोयला भरी हाइवा अनियंत्रित होकर पलट (Coal laden truck overturned in Janjgir Champa) गई. इस हादसे में वाहन चालक और उसका हेलपर पूरी तरह सुरक्षित है.लेकिन रात की घटना होने के कारण जान का नुकसान नहीं हुआ है. अभी भी हाइवा सड़क में पड़ी है और कोयला चारों ओर फैला है.गाड़ी को उठाने के लिए कोयला खाली किया जा रहा है. वाहन चालक ने इस दुर्घटना के पीछे मवेशियों को प्रमुख कारण बताया.

दावों की खुल रही पोल : सड़क हादसा को रोकने के लिए शासन प्रशासन लाख दावा करे.आवारा मवेशियों को गौठान में रखने की बात हो.लेकिन हकीकत इन सबसे परे है. कहीं जानबूझ कर मवेशियों को कुचला जा रहा है. तो कही मवेशियों को बचाने के दौरान बड़ी दुर्घटना हो रही है. ऐसे में मवेशियों की सुरक्षा के साथ आम लोगों की जान माल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे (Open pole of claims regarding accidents in Janjgir Champa) हैं.