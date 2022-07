जांजगीर चांपा : जिला की मुलमुला पुलिस ने सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त वाहन से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया (Ganja recovered from unclaimed vehicle in Janjgir Champa) है. पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर थाना परिसर ले जाकर गांजा की नाप तौल की. जिसमें 2 क्विंटल 52 किलो गांजा बरामद हुआ. जब्त गांजे की कीमत लाखों रुपए आंकी गई है.

खेत में लावारिस खड़ी थी गाड़ी, गेट खुला तो उड़ गए होश

कहां से आ रहा था गांजा : ओडिशा से लगातार जांजगीर चांपा होते हुए गांजा प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जाता है. पुलिस की गश्ती दल से बचाने के लिए गांजा तस्कर ग्रामीण क्षेत्र और शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं. शुक्रवार की रात भी अकलतरा से बिलासपुर मार्ग में एक गाड़ी करुमहु गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मुलमुला पुलिस को (Ganja recovered from car in Karumhu village of Janjgir Champa) मिली. पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो गाड़ी खेत में थी. गाड़ी में कोई चालक नहीं था.

गाड़ी की तलाशी में उड़ गए होश : पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई. गाड़ी की पिछली सीट पर गांजा भरा हुआ था. पुलिस ने गांजा जब्त (ganja smuggling in chhattisgarh) कर लिया. गांजा करीब ढाई क्विंटल है. इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है.

क्या है पुलिस का बयान : प्रारंभिक जांच में पुलिस से जानकारी मिली है कि गाड़ी अकलतरा से बिलासपुर की ओर जा रही थी. रात में बारिश होने के कारण गाड़ी बेकाबू होकर खेत में चली गई. हादसे के बाद गाड़ी को बाहर निकालने में चालक सफल नहीं हो सका, इसलिए गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. गाड़ी में छोटे-छोटे पैकेट बना कर पॉलिथीन से गांजा पैक किया गया था. करुमहु गांव में लावारिस हालत में मिले गांजा की जानकारी के लिए अब पुलिस गाड़ी नंबर से उसके मालिक तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

सीएम ने गांजा तस्करी रोकने के दिए हैं निर्देश : राज्य सरकार ने गांजा की तस्करी को रोकने के लिए ओडिशा बॉर्डर पर चौकस निगाह रखने के लिए प्रदेश की पुलिस को सख्त निर्देश दिए (Ganja smuggling from Odisha) हैं. लेकिन गांजा के कारोबार को रोकने में पुलिस अब तक नाकाम होती दिख रही है. कई बार पुलिस पर सांठगांठ के आरोप लगे हैं .