जांजगीर चांपा : जिले के अकलतरा में देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर डकैती करने का प्रयास (Failed robbery attempt in Akaltara) किया. लेकिन घरवालों की सजगता से उनके मंसूबे सफल नही हो सके.घटना से परिवार दहशत में है. परिवारवालों बताया कि ''रात 12 से 2 बजे के बीच कुछ लोग हथियार से लैश होकर उनके घर पहुंचे थे. खिड़की दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे. घर में केवल दो महिलाएं थी जो आवाज सुनकर उठी और फोन से अपने परिजनों और पड़ोसियो को सूचना दी. कुछ देर बाद जब लोग इकट्ठा होकर उनके घर पहुंचे तो बदमाश वहां से भाग निकले.लेकिन बदमाशों ने घर के पालतू कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया.फिलहाल मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है.





कैसी टली बड़ी घटना : शिकायतकर्ता ने बताया कि ''रविवार रात 12 बजे के करीब कुछ अज्ञात बदमाश उनके घर पहुंचे. घर में उसकी सास और डेढ़ सास खाना खाकर सो रहे थे. इसी दौरान बदमाशों ने खिड़की दरवाजे तोड़ कर अंदर घुसने की कोशिश की. घर में उनका पालतू कुत्ता भी था. जिसे बदमाशों ने मार (dacoits gave death to dog in akaltara) डाला. तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर घर की महिलाएं जाग गयी और चिल्लाने लगी. मगर बदमाश वहां से भागने के बजाय उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे. जिसके बाद महिलाओं ने फोन कर अपने परिजनों और पड़ोसियों को उठाया. इसके बाद परिजन और पड़ोसी इकट्ठा होकर पहुंचे तो बदमाश भाग निकले.''

हो सकती थी अनहोनी : शिकायतकर्ता ने बताया कि ''घर मे केवल दो महिलाएं ही रहती (Robbery averted due to the wisdom of women in Akaltara) हैं. शायद इसी की जानकारी लेकर बदमाश हथियारों से लैस होकर डकैती की नीयत से आए थे. लेकिन उनके आने में कुछ और देर हो जाती तो बड़ी अनहोनी हो जाती. घटना के बाद से परिवार वालों में दहशत का माहौल है. मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 380,457,511 के तहत मामला दर्ज किया है.''