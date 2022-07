जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा में एक शख्स को बाइक से पुल पार करना महंगा पड़ गया. यहां पानी के तेज बहाव में पूरा परिवार बह (Accident in Lilagar river of Kosa Manpur) गया. बाद में पति-पत्नी की जान बच गई. लेकिन चार साल का बच्चा लीलागर नदी में बह (Child shed while crossing Lilagar river on bike) गया. आखिरकार 26 घंटे बाद बच्चे का शव बरामद किया गया (dead body recovered child from Lilagar river in Janjgir Champa )है.

पत्थर और मिट्टी में फंसा था शव: बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने बच्चे का शव बरामद कर लिया है. शव नदी के अंदर पत्थर और मिट्टी में फंसा हुआ था. मुलमुला पुलिस ने शव को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

यूं हुआ हादसा: पामगढ़ क्षेत्र के डोंगाकोहरौद गांव का प्रकाश पटेल, मल्हार की ओर से अपने गांव आ रहा था. और मानपुर कोसा के बीच लीलागर नदी में बने एनीकट के ऊपर 2 फीट पानी बह रहा था. इस जलमग्न एनीकट को प्रकाश पटेल, अपने परिवार के साथ पार कर रहा था. प्रकाश पटेल, बाइक की टंकी पर अपने 4 साल के बेटे शुभम को बैठाया था और पत्नी पीछे थी.एनीकट के ऊपर तेज बहाव में कुछ दूर जाते ही बाइक अनबैलेंस हो गया और बाइक समेत प्रकाश, उसका बेटा शुभम, एनीकट से लीलागर नदी में गिर गए. इस दौरान प्रकाश पटेल और उसकी पत्नी तैरकर निकल आए. लेकिन 4 साल के शुभम का कोई पता नहीं चला है.ग्रामीणों की सूचना के बाद मुलमुला पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोर की टीम को भी बुलाया गया. जिनके द्वारा लीलागर नदी में बच्चे की तलाशी अभियान चलाया गया.

आज मिला शव: बता दें कि शनिवार 2 बजे हुई इस घटना की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन की राहत बचाव टीम के साथ बिलासपुर से एसडीएफएफ की टीम पहुंची. उसके बाद गोताखोरों ने लगातार तलाशी अभियान चलाया. रविवार सुबह गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम फिर से नदी में डूबे बच्चे की तलाश करने लगी. घटना स्थल से 5 किलो मीटर दूर बिलासपुर जिला के कटहा गांव से बच्चे का शव बरामद किया गया.

रो रही है मां: शनिवार दोपहर अपने आंखों के सामने बेटे को नदी की धार में बहता हुआ देखने के बाद से बच्चे की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं बच्चे का पिता भी अपनी लापरवाही के लिए पछता रहा है.