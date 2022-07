जांजगीर चांपा : ऐसी कहावत है कि अति का अंत बेहद खतरनाक होता है. ये कहावत जांजगीर चांपा में बिल्कुल सही साबित हुई है. जहां भोजपुर क्षेत्र के एक आदतन बदमाश आमिर खान उर्फ ईसाई की हत्या कर दी (crook murdered in janjgir champa) गई.ऐसा बताया जा रहा है कि इस हत्या के पीछे पैसों का लेनदेन और जमीन दलाली है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की है. इस मामले में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.जिसमें से दो नाबालिग है.

चांपा में गुंडे के अति का अंत, फैसला ऑन द स्पॉट

कहां का है मामला : चांपा थाना के पीआईएल रोड के भोजपुर में बुधवार रात करीब 12 बजे दो पक्षों में मारपीट होने की सूचना मिली. डायल 112 घटना स्थल पर पहुंची तो इलाके में सन्नाटा पसरा था.वहीं बारिश के बीच एक युवक का शव खून से सना हुआ पुलिस को मिला.पुलिस ने जब शव की शिनाख्त की तो पता चला ये क्षेत्र में रहने वाला आमिर खान उर्फ डब्बू ईसाई(Aamir Khan murdered in Janjgir Champa) है. जो आदतन बदमाश है.

क्यों की गई हत्या : डब्बू आदतन बदमाशी करता था. हमेशा मोहल्ले में आकर लोगों को गाली देता था. डब्बू पूरे मोहल्ले को कुछ नही बिगाड़ पाने की धमकी देता (Public taught a lesson to goons in Janjgir Champa) था. बुधवार की दोपहर भी मोहल्ले के लड़कों से उसने गाली गलौज और मारपीट की थी.जिसके बाद रात में अपने साथियों के साथ डब्बू वापस कॉलोनी में आकर गाली गलौच करने लगा.लेकिन इस बार मोहल्लेवासियों ने तैयारी कर रखी थी. जैसे ही डब्बू ने हद पार की वैसे ही कुछ लोगों ने उसकी टीम पर तलवार से हमला कर दिया.इस दौरान भागते वक्त डब्बू गिर गया. उसके गिरने के बाद लोगों ने उस पर ईंट पत्थर से हमला करना शुरु (end of the goon with a brick stone sword in Champa) किया.खून से लथपथ हो जाने पर डब्बू पर तलवार से वार किया गया.जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने की कार्रवाई : इस मामले में पुलिस ने घटना स्थल में खून से सने ईट,पत्थर और तलवार जब्त किया है.वहीं हत्या के मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है. जिसमें 2 अपचारी बालक भी शामिल है. पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा ने भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक मृतक आमिरखान का पिछला रिकॉर्ड ठीक नही था और पुलिस ने उसे कई मामलों में गिरफ्तार किया था.