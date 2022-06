जांजगीर चांपा:जांजगीर चांपा के पामगढ़ तहसील के कोड़ाभाट गांव के घूसखोर पटवारी का वीडियो वायरल हुआ (Video viral of bribe patwari taking bribe in Janjgir Champa ) है. वायरल वीडियो में पटवारी घूस लेते दिख रहा है. पटवारी के खिलाफ पामगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मामले में आरोपी पटवारी देवेंद्र साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया (Bribery Patwari of Janjgir Champa arrested) है.

बता दें कि जांजगीर चांपा जिला के कोडाभाट पटवारी का घूस लेते हुए वायरल वीडियो के मामले में अब किसान ने पामगढ़ तहसीलदार को घटना की शिकायत की है. तहसीलदार ने मामले की लिखित शिकायत पामगढ़ थाने में दी है.आरोपी पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है. आरोपी पटवारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

जांजगीर चांपा में घूसखोर पटवारी

किसान ने की शिकायत: कोडाभाट के पटवारी कार्यालय में किसान से पैसों के लेन देन का वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था. खुलेआम पटवारी की घूसखोरी का मामले उजागर होने पर राजस्व विभाग के अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर सवाल उठने शुरू हो गये थे. हालांकि एसडीएम ने वायरल वीडियो के आधार पर पटवारी देवेंद्र साहू को निलंबित कर दिया था.

पामगढ़ के घूसखोर पटवारी को एसडीएम ने किया सस्पेंड

किसान से खेत का नक्शा सुधारने लिए लिया था पैसा: कोडाभाट के किसान ने अपनी शिकायत में पटवारी देवेंद्र साहू से अपने जमीन का नक्शा सुधारने के लिए आवेदन दिया था. लेकिन पटवारी ने पैसा मिलने पर ही काम पूरा होने की बात की थी. पटवारी ने 5 हजार रुपए की मांग की थी. जिसके तंग आकर उसको पैसा तो दिया गया लेकिन पीड़ित ने वीडियो भी वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद राजस्व महाकमे में हड़कंप मच गया. पामगढ़ एसडीएम ने वीडियो के आधार पर ही पटवारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की. फिलहाल पटवारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.