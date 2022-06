जांजगीर चांपा: जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में 24 जून को हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने ने पुलिस ने सफलता हासिल की (Girl murdered in Birra village of Janjgir Champa) है. पुलिस ने मृतिका के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक हत्या का कारण प्रेम प्रसंग और शादी के लिए युवती का युवक पर दबाव डालना था. शादी नही करने पर युवती ने जहर खाकर आत्महत्या करने की धमकी युवक को दी थी.

जांजगीर चांपा में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी

क्या है पूरा मामला : जांजगीर चांपा जिला के बिर्रा थाना के ताल देवरी गांव में 24 जून को तालाब में एक युवती की लाश बरामद हुई. लाश को निकालने गई पुलिस को युवती के शरीर में दुपट्टा और गमछा से बंधे बड़े-बड़े पत्थर (dead body of girl was found in birra village) मिले. जिससे मामला हत्या की ओर इशारा कर रहा था. पुलिस ने मृतिका की पहचान ताल देवरी गांव की सुमन यादव के रूप में की. इसके बाद शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. इस मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने एसडीओपी डभरा बीएस खुटिया की अगुवाई में जांच टीम गठित की.

आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस : पुलिस की टीम ने मामले की गंभीरता कों देखते हुए 25 संदेहियों से पूछताछ की और मृतिका के मोबाइल का परीक्षण किया. मोबाइल में लास्ट काल गांव के ही युवक नितेश श्रीवास का मिला. वॉट्सएप में चेटिंग भी (Mobile opened the secret of murder in Birra village) मिला. संदेही नितेश ने पहले युवती से बातचीत नहीं होने का झांसा देकर पुलिस को गुमराह किया. इसके बाद मोबाइल डिटेल की जानकारी दिखाने पर पुलिस को घटना की जानकारी दी.





क्यों हुई हत्या : आरोपी नितेश श्रीवास के मुताबिक 2 साल से युवती सुमन यादव के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. कुछ दिन से युवती शादी के लिए युवक पर दबाव बना रही थी. 20 जून को भी युवती ने नितेश को अपने घर बुलाया और नही आने पर जहर पीकर फसाने की धमकी दी.जिसके बाद नितेश रात साढ़े 10 बजे युवती के घर गया और घर के पास के तालाब के पास बैठ कर बात करने लगा. युवती ने उसे बार-बार शादी करने के लिए दबाव बनाती रही (girl had threatened to eat poison) थी. इसके बाद युवक को जहर पीने की जानकारी दी और बेहोश हो गई. युवक ने युवती को जगाने की कोशिश की लेकिन वो बेसुध हो गई थी. आखिरकार युवती ने दम तोड़ दिया. इसके बाद युवक ने युवती के शव को पत्थर से बांधकर तालाब में फेंक दिया.



किसने खोला राज : 20 जून से सुमन यादव लापता थी. उसके परिजनों ने 24 जून को बिर्रा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसके बाद युवती का तालाब में शव मिलने की पुलिस को सूचना मिली,पुलिस ने शव की पहचान के बाद से ही उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया था. लेकिन मोबाइल खराब होने के कारण उसका चार्जिग प्वाइंट और डिस्प्ले सुधार करवाना पड़ा. शव मिलने के 3 दिन बाद पुलिस आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है.





वाट्सअप चैट में मिली धमकी : पुलिस को मृतिका सुमन के वाट्स एप में नितेश के साथ चैटिंग मिला. जिसमें सुमन ने शादी करने के लिए नितेश को मैसेज भेजे और शादी नहीं करने पर मरकर उसे फसाने की धमकी भी दी थी. अंधे कत्ल के मामले में पुलिस अभी भी साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है. 20 जून की रात हुए अपराध के विषय में अभी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से युवती की मौत का स्पष्ट कारण नहीं आ पाया है.जिसके कारण पुलिस ने युवती के शरीर के कई अंगों को फ्रीजर्व कर रखा कई और मौत के वास्तविक कारण को जानने के लिए फोरेंसिक साइंस की मदद लेने की तैयारी में है.