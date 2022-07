जांजगीर चांपा: जांजगीर चांपा के अकलतरा में 55 वर्षीय महिला से निर्भया जैसी दरिंदगी के बाद हत्या के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में आक्रोश का माहौल (Nirbhaya case in Janjgir Champa) है. इस बीच भाजपा महिला मोर्चा ने आज घटना के विरोध में प्रदर्शन की चेतावनी दी (BJP Mahila Morcha protest against Rape case like Nirbhaya in Janjgir Champa ) है.

भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन

जांजगीर चांपा में निर्भया कांड: इस विषय में बीते दिन राज्य सरकार को दोषी बताते हुए बीजेपी के विधायक नारायण चंदेल और सौरभ सिंह ने प्रेस वार्ता की. छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा में एक महिला से निर्भया जैसी दरिंदगी करने वाले के खिलाफ सख्त कारवाई की मांग की है. साथ मृतका को न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन और न्यायपालिका तक जाने की चेतावनी दी

आज बीजेपी महिला मोर्चा का आंदोलन: प्रदेश में हो रहे अपराध और दुष्कर्म के मामलों की लिस्ट लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता की. राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल को असफता और अपराध को बढ़ावा देने वाला बताया. उन्होंने अकलतरा थाना के पोड़ी भाटा में 55 साल की अधेड़ महिला के साथ पहले दुष्कर्म के मामले में राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया. जिस जघन्यता के साथ अपराध को अंजाम दिया गया आरोपी के फांसी की मांग की गई है.

जांजगीर चांपा में धरना प्रदर्शन: इस विषय में विधायक नारायण चंदेल ने बताया कि 55 वर्ष की अधेड़ महिला, जो अपने घर में अकेले रहती थीं. दूसरे के घर में मजदूरी कर जीवन यापन करती थी. उस महिला के साथ नशे की हालत में आरोपी ने दुष्कर्म किया. फिर आरोपी ने उसके गुप्तांग में तवे का मूठ डाल दिया. गले और छाती को पैर से दबाया, जिससे महिला की मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है. मामले में पुलिस ने आरोपी सूरज भोई को गिरफ्तार कर लिया है. लेकिन इस मामले को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. भाजपा अब इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है. आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जांजगीर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: जांजगीर चांपा में निर्भया जैसी वारदात, महिला की नृशंस हत्या का आरोपी गिरफ्तार

राज्य में भ्रष्टाचार का बोल बाला: राज्य सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने पोड़ी भाटा में महिला के साथ हुए दुष्कर्म के लिए राज्य सरकार को दोषी बताया. नशा के समान को अवैध कारोबार को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि महिला की दुष्कर्म और हत्या के बाद पड़ोसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंतिम संस्कार किया. हिंदू रीति के अनुसार दसकर्म भी की जायेगी. लेकिन सत्ता से जुड़े कोई मंत्री विधायक और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अब तक संवेदना भी प्रकट नहीं की है. इसी तरह का मामला यूपी में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेता राजनीति करने पहुंचे थे. लेकिन अब सरकार खामोश है. वहीं ईडी के छापा के मामले में सौरभ सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोलमाफियाओं से अवैध उगाही कर दूसरे राज्यों के चुनाव में उस धन का दुरुपयोग करने वाली ये सरकार है.

लगातार कांग्रेस को घेर रही भाजपा: बता दें कि अकलतरा के पोड़ी भाटा में हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में जिला पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली थी. लेकिन अब इस मुद्दे को बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दा बना कर कांग्रेस को लगातार घेर रही है.