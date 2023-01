नैला में शुरु हुआ सौंदर्यीकरण कार्य

जांजगीर: जांजगीर की नैला नगर पालिका के स्थापना के 50 साल बाद भी नगर की सड़कें सकरी और अविकसित हैं. Beautification work started in Naila municipality जिस कारण नगर में पार्किंग और आवागमन सबसे बड़ी समस्या बन गयी है. illegal encroachment will be removed from road इस समस्या को दूर करने और नगर को जिला मुख्यालय का स्वरुप देने के लिए नगर पालिका ने पहल की है.

"NH वालों से बात कर बीच का रास्ता निकाला जाएगा":नगर पालिका के सीएमओ चन्दन शर्मा ने बताया कि "नेता जी चौक से कचहरी चौक तक सड़क चौड़ीकरण के साथ डिवाइडर बनाने के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है. Beautification work started in Naila municipality नगर पालिका द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए किये जा रहे नाप जोख के दौरान कई व्यापारियों ने सड़क की चौड़ाई को लेकर विरोध जताया है. वर्तमान में जो सड़क है, वह कहीं चौड़ी है तो कहीं सकरी है.illegal encroachment will be removed from road इस वजह से सड़क का मध्य बिंदू पता नहीं चल पा रहा है. Naila municipality of Janjgir इसका निराकरण किया जाएगा. NH वालों से बात कर बीच का रास्ता निकाला जाएगा. 1 महीने के भीतर डिवाइडर और लाइट का काम पूरा कर लिया जाएगा.



यह भी पढ़ें: जांजगीर में दिखा सर्दी का असर, नेता प्रतिपक्ष, कलेक्टर और एसपी ने की अलाव पर चर्चा

"सड़क के दोनों तरफ 3-3 मीटर सड़क को बढ़ाया जाएगा": नैला नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास ने बताया कि "नगर के प्रमुख चौक चौराहों को चिन्हांकित कर लिया गया है. Beautification work started in Naila municipality सड़क के दोनों तरफ 3-3 मीटर सड़क को बढ़ाया जाएगा और डिवाइडर बनाने का प्रावधान किया गया है. illegal encroachment will be removed from road पहले चरण में नेता जी चौक से कचहरी चौक तक सुसज्जित मार्ग बनाने और लाइट का प्लान है. वहीं दूसरे चरण में कचहरी चौक से विवेकानंद मार्ग और चर्च से खोखरा चौक तक सड़क बनाने की योजना है. Naila municipality of Janjgir व्यापारियों की समस्या का भी समाधान किया जाएगा."