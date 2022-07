जांजगीर चांपा : आपने गुमशुदा व्यक्ति और सामान के लिए इनाम देने की घोषणाएं और विज्ञापन बहुत देखें (Announcement of reward on buffaloes missing in Janjgir Champa)होंगे. लेकिन यदि आप जांजगीर में रहते हैं तो आप नए तरीके से इनाम पा सकते हैं. बस आपको भैंसों को ढूंढना होगा. भैंस पिछले 4 जुलाई से लापता है. भैंसों के मालिक गोपी कश्यप ने बताया कि ''अभी खेती किसानी का समय है. सभी किसान अपने खेतों को तैयार करने में जुटे हैं. मैं अपनी गुम भैंसों की तलाश कर रहा हूं.'' भैंस मालिक के भाई ने एक वीडियो जारी कर लोगों से भैंस खोजकर देने की अपील की (Search of buffaloes from social media in Janjgir Champa) है. भैंस की कीमत लाखों में है.



कहां का है मामला : यह मामला जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ ब्लॉक के सेमरा गांव का है. किसान लक्ष्मी प्रसाद कश्यप ने बताया कि '' 4 जुलाई से उनकी 4 भैंस लापता हैं, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है. 15 किलोमीटर के एरिया में जाकर लोगों से पूछताछ भी की गई. लेकिन भैंसों का कहीं पता नहीं चल सका. इसलिए उसने अपने बड़े भाई की सहमति से अब सोशल मीडिया देखने वालों से भैंस की तलाश करने का आह्वान किया (Reward will be given for bringing lost buffaloes in Janjgir Champa) है. किसान की मार्मिक अपील सोशल मीडिया में भी चर्चा का विषय बनी हुई है.

खूब वायरल हो रही है अपील : जहां एक ओर किसान मार्मिक अपील करके अपनी भैंसों को वापस पाना चाहता है. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में इस अपील को लोग फॉरवर्ड करके हंसी ठिठोली कर रहे हैं. बहरहाल इनकी भैंसों के बारे में आपको कोई भी जानकारी हो तो आप किसानों की चिंता दूर कर सकते हैं. खेती किसानी करने वाले किसान की अपील को गंभीरता से भी ले रहे हैं और किसान की मदद के लिए प्रयास करने का भरोसा दे रहे हैं.