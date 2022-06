जांजगीर-चांपा : अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली कर सवाल उठते हुए फेस बुक के माध्यम से एक पत्र पोस्ट किया है. विधायक ने अकलतरा बाई पास सड़क निर्माण के प्रशासनिक स्वीकृति के बाद राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति देने में दिलचस्पी नहीं लिखने का आरोप लगाया (Akaltara MLA allegation on the state government) है.

क्या है पत्र में : छत्तीसगढ़ शासन के लोक निर्माण विभाग ने 18 अप्रैल को प्रमुख अभियंता लोक निर्माण को जारी किए गए पत्र को अकलतरा विधायक सौरभ सिंह (Akaltara MLA Saurabh Singh) ने फेस बुक में अपलोड किया है. ''इस पत्र को दिखावा बताया है,उन्होंने पोस्ट (Akaltara MLA Saurabh Singh uploaded the letter in Facebook) में लिखा ही कि अकलतरा में बाई पास के लिए सड़क पास कर दिया गया और बजट में भी शामिल कर दिया गया है. लेकिन राज्य सरकार लगातार पत्रों का खेल कर रही है .और प्रशासकीय स्वीकृति देने के बजाय पूरी सरकार दिल्ली में बैठी है ,और पहले भेट मुलाकात कार्यक्रम का नया खेल खेल रही है.''

क्या हो रही है परेशानी :अकलतरा में बाई पास रोड नही होंने के कारण कोरबा बलौदा क्षेत्र के कोलवासरी से लगातार कोयला का ट्रांसपोंटिंग किया जाता है. अकलतरा नगर के बीचों-बीच चौक चौराहों से होकर भारी वाहन गुजरते हैं. आए दिन दुर्घटना होती है. अकलतरा में बाई पास रोड की मांग को लेकर सर्व दलीय मंच ने आंदोलन भी किया (Movement for the road in Akaltara)था.जिसके बाद राज्य सरकार ने अकलतरा बाई पास सड़क को बजट में शामिल किया. लेकिन बाईपास रोड का काम अभी तक शुरू नही हुआ है.