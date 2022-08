जांजगीर चांपा :जांजगीर नैला नगर पालिका क्षेत्र (Janjgir Naila Municipality area) में बिना अनुमति के कॉलोनी के लिए जमीन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है. कलेक्टर के निर्देश पर नगर पालिका नैला जांजगीर की टीम ने सभी अवैध प्लाटिंग (illegal plating in Janjgir Naila ) करने वालों के खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज करानी शुरू की. जिसके तहत पांच लोगों के खिलाफ कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई है. कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 420 और नगर पालिका अधिनियम के तहत 339 ग के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा (Action on illegal plating in Janjgir Naila ) है.

जांजगीर नैला क्षेत्र में बिना अनुमति के निर्माण : नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों अवैध कॉलोनी बनाने का कारोबार जमकर फल फूल रहा है. नगर के अलग-अलग वार्डों में जमीन दलाल अवैध प्लाटिंग कर जमीन को महंगे दाम में बेच रहे हैं. ग्राहकों को अपनी जमीन संबंधी पूरा आदेश होने को फर्जी जानकारी दे रहे हैं. अवैध प्लाटिंग और कॉलोनाइजर्स एक्ट के उल्लंघन से नगर पालिका को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है. वहीं जमीन खरीदने के बाद भी घर बनाने के लिए लोगों को परमिशन नहीं मिल रहा. नगर पालिका केयर में अवैध प्लाटिंग की लगातार शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने नगर पालिका के सीएमओ को जांच के निर्देश दिए. पहले दौर की जांच में टीम ने 5 कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है.





कैसे किया फर्जीवाड़ा : ग्राहकों को फर्जी जानकारी और कालोनी निर्माण के लिए नगर पालिका से अनुमति मिलने का झांसा देकर उनसे पैसे ले लिए गए.जिसके बाद अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने नगर पालिका अधिनियम 339 ग और धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इनमें अनवर खान ,नकुल, राकेश कहरा,राकेश कुमार साहू और अर्जुन थवाईत जांजगीर नैला के निवासी हैं. जो पेंडरी खार, जोबी खार और नैला की जमीन को प्लाटिंग कर कालोनी बनाने का झांसा देकर जमीन बेच रहे थे. वहीं खोखरा गांव के पुष्पेंद्र कुमार आदित्य ने भी नगर पालिका जांजगीर नैला की जमीन को बिना परमिशन प्लाटिंग कर बेचा है.जिस पर कार्रवाई अभी होनी है.