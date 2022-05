जांजगीर-चांपा : जिला के पामगढ़ के कोड़ाभाट गांव के पटवारी देवेंद्र साहू को एसडीएम ने निलंबित कर दिया (SDM suspended Kodabhat Patwari of Pamgarh) है. पटवारी देवेंद्र साहू का हाल में किसान से जमीन संबंधी काम के लिए 5 हजार रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ था. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने पटवारी के खिलाफ कारवाई की और पामगढ़ कानूनगो शाखा में अटैच किया है.

पामगढ़ के घूसखोर पटवारी को एसडीएम ने किया सस्पेंड

वीडियो में क्या था : वीडियो में दिख रहा ये शख्स देवेंद्र साहू है जो पामगढ़ तहसील के हल्का 23 कोड़ाभाट और भूई गांव ग्राम पंचायत का पटवारी है.पटवारी ने अपने कार्यालय में किसान से जमीन संबंधी काम करने के नाम पर 5 हजार रूपए मांगे (Kodabhat Patwari had demanded money from the farmer) थे.

किसने बनाया वीडियो : इसके बाद परेशान किसान ने पैसा तो दिया लेकिन किसी ने लेनदेन का सबूत भी तैयार कर लिया. पटवारी कार्यालय में कई लोग मौजूद थे. किसी ने किसान से पैसा लेनदेन का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया में वायरल कर (Video of Kodabhat Patwari asking for money goes viral) दिया.

वीडियो के आधार पर एक्शन : पामगढ़ क्षेत्र के सोशल मीडिया में पटवारी का लेनदेन वीडियो वायरल होने के बाद कोडाभाट पटवारी देवेंद्र साहू के खिलाफ जांच की गई. मामले की जानकारी एसडीएम पामगढ़ की हुई. एसडीएम ने वायरल वीडियो के आधार पर पटवारी देवेंद्र साहू को निलंबित कर दिया (Video of Kodabhat Patwari bribery goes viral) है.

कहां किया गया अटैच : घूसखोर पटवारी देवेंद्र साहू को पामगढ़ एसडीएम ने वायरल वीडियो के आधार पर निलंबित कर दिया है. उसके स्थान पर बिलारी के पटवारी रवि कांत साहू को कोडाभाट और भुई गांव का प्रभार दिया है. साथ ही पटवारी देवेंद्र साहू को शासन के निर्देशानुसार जीवन निर्वहन भत्ता की पात्रता दी गई है.