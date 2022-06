गरियाबंद : वन मंडल के अफसरों ने भालू के तीन शिकारियों को गिरफ्तार किया (Bear killing in Gariaband) है. शिकारियों के पास से भालू के अंग बरामद हुए हैं. डाग स्क्वॉड की मदद से यह गिरफ्तारी संभव हो पाई है. गरियाबंद वन मंडल की इस कार्रवाई में कुल्हाड़ी समेत कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं. खास बात यह है कि इन शिकारियों के यहां से भालू के अलावा हिरण के भी खाल और सींग भी बरामद हुए हैं.

कब हुई थी घटना : गरियाबंद वन परिक्षेत्र के गांव आमदी में रविवार को शिकारियों ने भालू का शिकार करने के बाद अंग काट कर ले जाने की जानकारी मिली थी. जिसके बाद वन अमले ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया (Three poachers arrested in Gariaband ) है. डॉग स्क्वॉड की मदद से यह गिरफ्तारी संभव हो पाई है. एसडीओ मनोज चंद्राकर ने बताया कि ''स्निफर डॉग ने मरे हुए भालू के आसपास सूंघने के बाद सीधा एक शिकारी के घर पहुंचा. पूछताछ में व्यक्ति ने अपराध कबूल करते हुए दो और लोगों के भी नाम बताएं. वही दूसरे व्यक्ति के यहां से हिरण के भी कई अंग मिले. तीसरे व्यक्ति के यहां से भालू के काटे गए अंग भी (Bear parts found in Gariaband) मिले. साथ ही इन शिकारियों का हथियार कुल्हाड़ी भी जब्त किया गया.

शिकारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई : डीएफओ मयंक अग्रवाल (DFO Mayank Agarwal) ने कहा है कि ''गरियाबंद वन मंडल में शिकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी वन अमले को मुस्तैदी से कार्य करने तथा इस तरह के कार्यों में संलिप्त रहने वाले लोगों की जानकारी रखते हुए अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए हैं.''