रमन सिंह के आरोपों पर सीएम बघेल का पलटवार

गरियाबंद: रमन सिंह के आरोपों पर गरियाबंद में सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है. सीएम बघेल ने कहा कि "सबसे ज्यादा धर्मांतरण रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ." भाजपा के राम के नाम पर चुनाव की तैयारी के आरोप भी सीएम बघेल ने पलटवार किया है.Politics in Chhattisgarh on conversion सीएम ने कहा कि "राम वनवासी राम हैं. CM Baghel targets Raman Singh on conversion जबकि बीजेपी ने राम का क्रोधित रूप दिखाया है.Politics on Ram temple बीजेपी राम और गाय के नाम पर वोट लेती है. मगर गाय के लिए कुछ नहीं करती है और न ही भगवान के लिए कुछ करती है." सीएम भूपेश बघेल रमन सिंह और बीजेपी पर हमलावर दिखे.

आरक्षण के मुद्दे पर बोले CM: सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चूंकि ये विधानसभा से पारित बिल है. तो बिल को रोक कर रखना लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने जैसा है. Politics in Chhattisgarh on conversion उनके भविष्य का नुकसान हो रहा है. लाखों ऐसे नौजवान हैं जो शासकीय नौकरी में सेवा देना चाहते हैं. उसकी तैयारी कर रहे हैं. CM Baghel targets Raman Singh on conversion सीएम बघेल ने कहा कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है.Politics on Ram temple इसलिए मैं बार बार अपील कर रहा हूं राज्यपाल जी छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हठधर्मिला को छोड़े. भाजपा राजभवन को छोड़े. राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है. ऐसा ना होने दें."

भगवान राम की मूर्ति का अनावरण: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को राजिम महोत्सव स्थल पर भगवान श्री राम की 25 फीट ऊंची भव्य मूर्ति का अनावरण किया.Politics in Chhattisgarh on conversion इस मूर्ति को 5 महीने की अल्पावधि में तैयार किया गया है. इस भव्य एवं विशाल मूर्ति को तैयार करने में ओडिशा के 20 शिल्पकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है. CM Baghel targets Raman Singh on conversion इसे हाथ से तराश कर छत्तीसगढ़ के बिल्हा स्टोन से निर्मित किया गया है.Politics on Ram temple मूर्ति को 8 फीट ऊंचे नवनिर्मित चबूतरा में प्रतिस्थापित किया गया है. इसकी भव्यता देखते ही बनती है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री राजीव लोचन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की जहां उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की.

यह भी पढें: राज्यपाल कर रही राजनीति, उन्हें मर्यादा का रखना चाहिए ध्यान: सीएम भूपेश बघेल

गरियाबंद को सौगात: इस अवसर पर सीएम लक्ष्मण झूला पहुंच मार्ग का भूमिपूजन किया.Politics in Chhattisgarh on conversion उल्लेखनीय है कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत त्रिवेणी संगम राजिम भी शामिल है. CM Baghel targets Raman Singh on conversion राज्य शासन ने राजिम में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास के लिए 13 करोड़ 12 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.Politics on Ram temple इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष चित्ररेखा साहू, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास उपस्थित थे.