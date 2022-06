गरियाबंद : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मंगलवार को गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव पहुंचे. यहां उन्होंने 61.96 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया. साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा में पहले से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा (Health Minister TS Singhdeo supebeda tour) किया. इस दौरान केंद्र में उपलब्ध दवाइयों और अन्य सुविधाओं के बारे में उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से जाना और केंद्र में आ रही समस्याओं को दूर करने का निर्देश अधिकारियों को दिए, टीएस सिंहदेव ने इस दौरान केंद्र में किडनी की बीमारी से प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनी और उनका हाल (Meeting with kidney patients in Supebeda) जाना.

पेयजल उपलब्ध कराने का वादा : स्वास्थ्य मंत्री ने सुपेबेड़ा में कहा '' कि शासन की कोशिशों से स्थिति में सुधार आया है. प्रदेश के अन्य गांवों की भांति जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत सुपेबेड़ा में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध (Promise to provide pure drinking water in Supebeda also) कराया जाएगा. इस योजना के तहत राज्य के सभी गांवों में आगामी तीन वर्ष के भीतर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी.''

सूपेबेड़ा की ली जानकारी : सिंहदेव ने कहा कि '' सुपेबेड़ा में वर्तमान में स्थिति क्या है, यह मैं देखने आया हूं. यहां के हालात सुधारने सरकार पूरा ध्यान दे रही है." इस दौरान गरियाबंद जिला पंचायत के उपाध्यक्ष संजय नेताम और देवभोग जनपद पंचायत की अध्यक्ष नेहा सिंघल सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे.