भिलाई : इस्पात संयंत्र के मान्यता चुनाव के लिए सुबह 6 बजे मतदान शुरू होने के साथ ही कर्मचारियों का उत्साह देखते (Voting for union election at Bhilai Steel Plant)बना. यहां सुबह से ही कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे. सुबह से ही पोलिंग बूथों में कर्मचारियों की भीड़ लगी. मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इस चुनाव में 13 हजार 422 कर्मचारी वोट देकर अपने प्रतिनिधि यूनियन को चुनेंगे. इस चुनाव में 5 यूनियनों के बीच मुकाबला (Conflict between five unions in BSP) है. बीएसपी के कर्मचारी बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकें इसके लिए 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं.

कहां है सबसे ज्यादा मतदाता : संयंत्र (bhilai steel plant) के भीतर मर्चेंट मिल में सबसे ज्यादा 850 मतदाता हैं. संयंत्र में कुल 16 एवं संयंत्र के बाहर टाउनशिप में भिलाई विद्यालय, एचआरडी कैंटीन एवं सेक्टर-9 अस्पताल परिसर में मतदान केंद्र बनाया गया (Voting for union election in BSP) है. वोटिंग समाप्त हो जाने के बाद मतों की गिनती रात आठ बजे से संयंत्र के एचआरडीसी (मानव संसाधन एवं विकास केंद्र) भवन में शुरू होगी. मतगणना के लिए कुल आठ टेबल लगाए गए हैं. निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक रात 12 बजे से पहले ही परिणाम घोषित करने का प्रयास किया जाएगा. आज मतगणना कर्मियों को प्रेसाइडिंग अफसरों ने पोलिंग अफसरों को इसका प्रशिक्षण दे दिया. यूनियन के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था.

कैसे होगी मतगणना : मतगणना में पहले 50-50 मत पत्रों का बंडल बनेगा. इसके बाद गिनती शुरू होगी. इस चुनाव में सर्वाधिक मत पाने वाले यूनियन को ही प्रबंधन के साथ समझौता करने का अधिकार मिलेगा. यही यूनियन कर्मचारियों की हक की बात संयंत्र (bhilai steel plant news) से करेगा. चुनाव के दौरान मतदान से लेकर मतगणना तक की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रहे इसके लिए केंद्रीय श्रम विभाग के भुवनेश्वर कार्यालय से 62, रायपुर और बिलासपुर कार्यालय से 20 कर्मियों की टीम शनिवार सुबह से ही चुनाव स्थल पर पहुंची हुई (Bhilai news ) है.

किनके बीच है मुकाबला : कर्मचारियों को मतदाता सूची को लेकर दिक्कत न हो इसे लेकर मतदाता सूची को बीएसपी के होम पेज पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है. पर्सनल नंबर डालते ही कर्मचारी को उसके बूथ का क्रमांक मिल जाएगा. बीएसपी में मान्यता प्राप्त यूनियन बनने के लिए हो रहे चुनाव में पांच यूनियन भाग ले रही हैं. इसमें स्टील एम्प्लाइज यूनियन, इंटक भिलाई इस्पात मजदूर संघ, बीएमएस बीएसपी वर्कर्स यूनियन, भिलाई श्रमिक सभा, एचएमएस और हिंदुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन भिलाई शामिल है.

कोविड के गाइडलाइन का पालन नहीं : मतदान के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के लिए कोविड सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए थे. जबकि मतदान के दौरान इसका पालन होता नहीं दिख रहा है. मतदान के दौरान कई कर्मचारी मास्क का उपयोग करते दिखे, लेकिन कई बिना मास्क के ही मतदान किया. मतदाताओं को बिना मास्क मतदान स्थल में प्रवेश दिया जा रहा है. वहीं शारीरिक दूरी का पालन करते भी कोई नजर नहीं आया. बीएसपी वर्करों का कहना है कि ''पे रिवीजन बराबर लागू अब तक कोई भी यूनियन नहीं कर पाई है, देखना होगा अब जो यूनियन जीतकर आएगी कितना जल्दी हमारी मांगे पूरी करती है.''