दुर्ग: जिले में इन दिनों चोरों के कबूलनामे का एक वीडियो तेज से वायरल हो रहा है. चोरी के मामले में खुलासे के दौरान एसपी ने सभी चोरों से बारी बारी से पूछताछ की. इसमें आरोपियों ने इतनी बेबाकी और मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, मानों उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा न हो. इसमें एक चोर की बातें सुनकर एसपी व मौजूद अन्य पुलिसवाले हैरान रह गए. एसपी के सवालों और चोरों के जवाबों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral video of thief in Durg on social media) हो रहा है. Viral video of thief in Durg

दुर्ग का दानी चोर का वीडियो वायरल

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल: दुर्ग जिले से चोरों की हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है. कबूलनामे में एक चोर ने दानवीरता की जो दास्तां सुनाई, उससे एसपी साहब भी हैरान रह गए और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए. दुर्ग एसपी के सवालों और चोरों के जवाबों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पहले चोर ने चोरी करना अच्छा बताया. chor viral video . कई जानी मानी हस्तियां इस वीडियो को ट्वीट कर रही है. इस कड़ी में गीतकार गुलजार ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने इस चोर को दिलदार चोर कहा है.

क्या है पूरा मामला: पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर रात में चोरी करने वाले एक गिरोह को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था. इस दौरान पूछताछ में एक गिरोह ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र से ढाई लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें गुलाम खान नाम के आरोपी को दस हजार रुपये मिले थे. पहले चोरी करने में अच्छा लगा, लेकिन बाद में पछतावा हुआ. इस पर चोरी में मिले रकम को आरोपी गुलाम खान ने बेजुबान जानवरों को और साथ ही सड़क किनारे बैठे गरीबों को कंबल व खाने में खर्च कर दिये. चोर का ये जवाब सुनकर पुलिस अधिकारी हंस पड़े.



चोरी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश: दुर्ग पुलिस ने चोरी के मामले में सोनू ठाकुर, साहिल खान, महेश यादव, गुलाम खान और एक नाबालिग को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही पुलिस ने चोरी के सामान को खरीदने वाले धर्मेंद्र वर्मा निवासी कुकुरमुडा खैरागढ़, गैंदराम जंघेल साल्हेखुर्द धमधा और गलाने वाले कारीगर मानस जेना सोनापारा खैरागढ़ को गिरफ्तार किया था.