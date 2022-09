भिलाई : वैशालीनगर थाना क्षेत्र इंदिरा चौक हनुमान मंदिर रामनगर के पास कमेंट को लेकर विवाद हो गया. जिसमें दो गुट आपस में भिड़ गए. इस मारपीट में दोनों ही पक्षों के लोगों को चोटें आई.जिसकी शिकायत को लेकर दोनों गुट वैशालीनगर थाने (Vaishali Nagar police station in Bhilai ) पहुंचे. लेकिन थाने में जब दोनों गुट आमने सामने हुए तो वहीं अखाड़ा बन गया. थाने में दोनों गुटों के भिड़ने के बाद पुलिस ने मामला संभाला और दूसरे थानों से फोर्स (Two factions clash Uproar in Bhilai) बुलाई.

थाना बन गया छावनी : दोनों पक्षों के थाने में भिड़ने के बाद दुर्ग एसपी मौके पर पहुंचे. इसके बाद दोनों ही गुटों को समझाईश दी गई. हालांकि पुलिस ने दोनों ही पार्टियों के खिलाफ केस दर्ज किया है.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ( शहर ) संजय ध्रुव ने बताया कि ''मानसी इंटरप्राइजेस में प्रवीण कुमार सोनी पार्टनरशिप में कैमरे का व्यवसाय है.उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह फिटनेस वारियर जिम में एक्सरसाइज करने गया था. सुबह 11 बजे जिम से बाहर आया तो सामने हनुमान मंदिर के पास रिच्ची उर्फ गुरप्रीत सिंह और लक्की हंस उर्फ यस गाली- गलौज करते हुए कमेंट किए.इसके बाद प्रवीण के साथ मारपीट की गई. वहीं दूसरे पक्ष ने भी प्रवीण के खिलाफ ऐसी ही शिकायत लिखाई है.''

पुलिस ने दर्ज किया मामला : पुलिस ने आरोपी रिच्ची उर्फ गुरप्रीत, लक्की हंस उर्फ यश के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है. दूसरे पक्ष के गुरप्रीत ने भी प्रवीण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. गुरप्रीत की माने तो वो इंद्रा चौक के पास हनुमान मंदिर में पूजा करने गया था. मंदिर से बाहर आया तो भिखारियों को पैसे व प्रसाद दे रहा था इसी बीच सामने बीच सामने खडे़ प्रवीण सोनी और पवन सिंह ने कमेंट पास किया. पूछने पर गाली-गलौज कर जैक रॉड से हमला कर दिया. इससे उसके सिर में चोट आई है. पुलिस ने आरोपी प्रवीण सोनी, पवन सिंह के खिलाफ भी धारा 294,323,34 के तहत मामला दर्ज किया है.

बीजेपी ने लगाए पुलिस पर आरोप : इस घटना में अब राजनीति भी होने लगी है. बीजेपी कार्यकर्ता भी वैशाली नगर थाने पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारे लगाए. इस दौरान एसपी ने नेताओं को सीसीटीवी फुटेज दिखाई और कार्रवाई की बात कही है. लेकिन बीजेपी समर्थक एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों पर सत्ता पक्ष से मिले होने का आरोप लगाने लगे. जिसके बाद पुलिस ने सामान्य बल प्रयोग करते हुए भीड़ को थाने से खदेड़ दिया. Bhilai crime news