भिलाई: भिलाई नगर थाना क्षेत्र में बीते देर रात बाइकर्स गैंग ने लंगर में खिचड़ी खा रही दो महिला सहित तीन लोगों को रौंद (road accident in Durg Bhilai ) दिया. ये सड़क हादसा इतना भयावह था कि बाइक की टक्कर में दो महिलाएं हवा में उछलकर दूर जा गिरीं. इसमें एक महिला का हाथ और एक का पैर टूट गया. जबकि बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो (One died in a road accident in Durg) गई.

जांच में जुटी पुलिस: जब तक स्थानीय लोग कुछ समझ पाते बाइकर्स गैंग वहां से भाग चुके थे. सूचना मिलते ही भिलाई नगर व भिलाई भट्टी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जहां एक युवक को मृत घोषित कर दिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यूं हुआ हादसा: पुलिस की मानें तो सेक्टर 5 में 7 मिलियन चौक से ठीक पहले सेक्टर 6 बीएसपी स्कूल के पास बीती रात सड़क दुर्घटना हुई. जिसमें एक युवक की मौत हो गई. सेक्टर 6 में सेंट्रल एवेन्यू से लगे मंदिर में खिचड़ी का भोग बंट रहा था. वहां खिचड़ी लेने वाले भक्तों की भीड़ लगी थी. इस दौरान सेक्टर 9 से पावर हाउस की तरफ बाइकर्स का एक पूरा गैंग निकला. इन सभी बाइक की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर थी. इस गैंग का एक युवक रफ्तार से आया और अपना संतुलन खो बैठा. वह इतनी स्पीड में था कि दो महिलाओं और एक पुरुष को उसने टक्कर दे दिया. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों महिलाओं का हाथ-पैर टूट गया. जबकि युवक बेसुध होकर गिर गया. बाइक चालक युवक बाइक के साथ ही काफी दूर तक सड़क में घिसटता हुआ चला गया. उसको गहरी चोटें आई और काफी खून बहा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

बाइकर्स गैंग का हुडदंग टाउनशिप के सड़कों पर: मौके पर मौजूद लोगों की मानें तो यह बाइकर गैंग दुर्ग के हैं. करीब 10 से 12 बाइक व स्कूटर में सवार लड़के हर रोज रात में काफी तेज रफ्तार में टाउनशिप की सड़क पर बाइक दौड़ाते हैं. ये लोग इस दौरान स्टंट भी करते हैं. पुलिस को इस बारे में जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. इस विषय में भिलाई नगर थाना प्रभारी राजेश साहू का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी बाइकर्स को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.