भिलाई: भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र की पुलिस दावा कर रही है कि टीम ने तलाश जारी रखा है, यश जरुर मिलेगा. एसएसपी (शहर) संजय ध्रुव ने बताया कि "यश को खोजने में एसीसीयू और थाना को मिलाकर चार टीम लगी हुई है. डॉग स्क्वाड की मदद ली गई है. डॉग सूंघते हुए उसके नाना के घर तक पहुंचे लेकिन वहां से भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी. आस-पास लगे करीब 15 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया है. एक फुटेज में तीन बच्चे उसके साथ तालाब तक नजर आए. अंतिम बार उसके साथ में जो लड़का था, उससे भी पूछताछ की गई. टावर डंप को भी खंगाला जा रहा है. टीम युद्ध स्तर पर कार्य कर रही (Police still searching for Yash missing from Bhilai Baikunthdham) है."

भिलाई के बैकुंठधाम से लापता यश

यह है पूरा मामला: 17 जुलाई को यश अनंत घर से खेलने के लिए निकला. शाम को घर नहीं लौटा. उसकी मां और पिता ने शिकायत की. शिकायत के बाद पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी.

सोशल मीडिया का लिया सहारा: संजय ध्रुव ने बताया कि "रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सवारी ऑटो और होटलों तक में पूछताछ की गई. इसके अलावा छावनी थाना क्षेत्र में मुसाफिर जांच भी किया गया. टीम उसके रिश्तेदारों के घर तक पहुंची. अब यश की फोटो को सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया है. छावनी पुलिस ने लोगों से अपील है कि किसी को भी 5 से 6 साल का बच्चा भटका हुआ नजर आए, तो थाना के मोबाइल नम्बर 9479192050, 07882296287 पर सूचना दे सकते हैं.