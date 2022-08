दुर्ग: दुर्ग पुलिस और छत्तीसगढ़ आर्थोपेडिक एसोसिएशन भिलाई दुर्ग द्वारा सेक्टर 4 में एक दिवस कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को बचाना, कार्यशाला में प्रथम सहायक को बेसिक लाइफ से बचाना, एक दिवसीय कार्यशाला में दुर्घटना के दौरान ट्रैफिक पुलिस, पुलिस, छात्रों, जवान को मुख्य रूप से प्रथम उपचार कैसे किया जाए? इसके प्राथमिक उपचार और तौर-तरीकों की ट्रेनिंग कार्यशाला में बताया (One day first treatment training given in Durg) गया.

एक दिवसीय प्रथम उपचार की ट्रेनिंग

यह भी पढ़ें: बिलासपुर में बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत, 6 से ज्यादा घायल

शुरुआती कुछ मिनट होता है महत्वपूर्ण: कार्यशाला का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने किया. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि "दुर्घटना के बाद प्रथम उपचार देने के लिए प्रमुख रूप से उपस्थित पुलिस घटना दुर्घटना में शुरुआती कुछ मिनट ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं. जब फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम का काम महत्त्वपूर्ण होता है. घटना स्थल पर और यदि उन्होंने कुछ प्राथमिक उपचार और तौर-तरीके का इस्तेमाल कर लिया है. तब विक्टिम को कम से कम अस्पताल तक पहुंचाने का वक्त मिल जाता है, जिससे उसकी जान बच सकती है.