दुर्ग : जिले में NSUI भी हिन्दुत्व की राह पर चल पड़ी है.मां काली के पोस्टर पर ऐतराज जताते हुए NSUI ने फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई के खिलाफ FIR की मांग की है. NSUI के कार्यकर्ताओं ने भिलाई नगर थाने पहुंचकर फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए अपराध दर्ज करने की मांग (NSUI walked on the path of Hindutva in durg) की.

जानिए क्यों हिन्दुत्व की राह पर चली NSUI ?

क्यों हो रहा है विरोध : बता दें फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई (Filmmaker Leena Manimekalai) ने अपनी डाक्युमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर जारी किया. ट्विटर पर इन्होंने काली का पोस्टर जारी कर इसमें मां काली को सिगरेट पीते दिखाया (Controversy deepened over the poster of the film Kali) गया. इस तस्वीर के सामने आने के बाद पूरे देश में बवाल मचा है. हिन्दू संगठनों ने इसका विरोध जताया और फिल्म मेकर के विरुद्ध देशभर में एफआईआर दर्ज की जा रहा है. इसी कड़ी में इसका विरोध अब भिलाई में देखने को मिल रहा है. NSUI के प्रदेश संयुक्त महासचिव आकाश कन्नौजे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भिलाई नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.

क्या है कार्यकर्ताओं का आरोप : NSUI का कहना है ''फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई ने हिन्दुओं की आराध्य मां काली को गलत रूप में पेश किया है. इसके लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. एनएसयुआई के प्रदेश संयुक्त महासचिव आकाश कन्नौजे ने बताया कि '' इस प्रकार का घिनौना कृत्य करने वालों को सजा मिलनी चाहिए. मां काली हिन्दुओं की आराध्य देवी हैं हम उनकी पूजा करते हैं और इनके रूप को इस तरह से प्रस्तुत करना फिल्म मेकर की मानसिकता को प्रदर्शित करता है. फिल्म मेकर ने हमारी भावनाओं का आहत किया है. हमारी मांग है कि लीना मणिमेकलई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की (NSUI objected to the poster of kali) जाए.''