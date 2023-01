दुर्ग: धमधा थाना क्षेत्र के कोनका गांव में शराबी बेटे से परेशान परिजनों ने उसकी हत्या कर दी. Murder of a drunken youth in Kanak village of Durg संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत की जानकारी होने पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया. शॉर्ट पीएम में गला घोंटकर हत्या किए जाने का खुलासा हुआ. strangulated to death पुलिस ने मामले में मृतक के माता- पिता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है.

सिर, गर्दन और शरीर पर थे चोट के निशान: धमधा थाना प्रभारी सोमेश सिंह बघेल ने बताया कि "कोनका गांव में 2 जनवरी को संदिग्ध अवस्था में युवक का शव की सूचना मिली थी. पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की. मृतक गंगाधर पटेल का शव उसी के घर में संदिग्ध हालत में पड़ा हुआ मिला. जांच करने पर मृतक के सिर, गर्दन और शरीर पर चोट और खरोंच के निशान मिले थे. पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भिजवाया और परिजनों से पूछताछ की. परिजनों ने पहले तो घटना के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया. शॉर्ट पीएम कराने पर पता चला कि युवक की गला दबाकर हत्या की गई है. साथ ही उसके साथ बुरी तरह मारपीट भी की गई, जिससे शरीर में कई जगह गंभीर चोट के निशान हैं. पीएम रिपोर्ट आते ही पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और विवेचना में जुट गई."

शराब का आदि था युवक, पैसों के लिए करता था परेशान: पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर घटनास्थल पर एक्टिव मोबाइल लोकेशन की जानकारी जुटाई. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की और साक्ष्य जुटाने के बाद मृतक के परिजनों से कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें परिजनों ने हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गंगाधर पटेल शराब का आदी था और वो रोजाना अपने परिवार वालों से शराब पीने के लिए पैसा मांगता था. नहीं देने पर वाद विवाद करता था.

परिवार ने खुदकुशी का रूप देने की बनाई थी योजना: घटना के दिन भी गंगाधर शराब पीकर घर पहुंचा था. उसने अपने पिता द्वारिका पटेल से शराब पीने के लिए पैसे मांगे. पिता के इंकार करने पर गंगाधर पटेल उनके साथ मारपीट करने लगा, जिसे देख उसकी मां दुरपति पटेल ने अपने बेटे धनराज पटेल और भाई मनी राम पटेल को बुलाया. सभी ने मिलकर गंगाधर पटेल की जमकर पिटाई और गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद परिजनों ने उसे खुदकुशी का रूप देने की योजना बनाई। उन्होंने उसके शव को उसके कमरे में रख दिया. इसके बाद सुबह उसकी मौत की सूचना देकर रोना शुरू कर दिया. लेकिन पुलिस ने उनकी पूरी योजना को फेल कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है।