दुर्ग : चरोदा भिलाई 3 नगर पालिका निगम के कंपोस्ट शेड के अंदर रखे पीएचई के सामानों को चोरी करने वाले गिरोह और चोरी के सामान को खरीदने वाले कबाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Case of theft of government equipment in Bhilai) है. पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी की है.

कहां हुई थी चोरी : सिरसाकला के कम्पोस्ट शेड के अंदर रखे नगर निगग भिलाई चरोदा के पी.एच.ई विभाग का सामान (Theft in Municipal Corporation Bhilai Charoda) एम. जे. कम्प्रेशन, ज्वाईंटर, एम.जे. कॉलर, कपलिंग ज्वाईंट, स्लूश वाल,डी.आई बैंड की चोरी हुई थी. जिसकी कीमत लगभग 800639 रूपए आंकी गई थी.चोरी के बाद पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर अपराध दर्ज किया था.

कहां मिले चोर : पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पुरैना और भिलाई 3 के कबाड़ी दुकान में चोरी का सामान रखा गया है. जिसके बाद पुलिस ने प्रभाकर पांडे और संत बुग्गी के कबाड़खाने में दबिश देकर चोरी के सामान को बरामद किया. पुलिस ने बताया कि दोनों कबाड़ी के यहां से चोरी के सामान बरामद कर पूछताछ की गई है.यही नहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी करने वाले गिरोह को पहचानकर सभी की गिरफ्तारी की गई है.

किसने की थी चोरी : प्रभाकर पांडे को पेशे से कबाड़ का कारोबार करता है. लेकिन बीते सप्ताह उसके साथियों ने नगर निगम चरोदा भिलाई स्थित सिरसाकला के कंपोस्ट शेड में रखे पी.एच.ई. विभाग के सामान की चोरी की थी. वहीं बुग्गी कबाड़ी के संचालक संत बुग्गी अपने साथी हर्ष कुमार सिंह, विजय विश्वकर्मा, गोविंद कुमार वर्मा और देवानंद निषाद के साथ मिलकर कम्पोस्ट शेड में रखे सामान को पिकअप में ले जाना स्वीकार किया (Thieves turned out to be the junk of Bhilai three) है.

ये भी पढ़ें- यूपी से आकर छत्तीसगढ़ में रुके थे बंटी-बबली, यूं देते थे चोरी की वारदात को अंजाम



पहले भी कबाड़ियों के यहां मिले चोरी के सामान : जिले में संचालित कबाड़ी कारोबार करने वाले कबाड़ी संचालकों के चोरी करने का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी भिलाई 3 (Theft in Bhilai)स्थित अनिल कबाड़ी के संचालक अनिल ठाकुर अपने लोगों से रेलवे का सामना चोरी कराया था. पुलिस ने अनिल ठाकुर के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है. लेकिन 2 माह के बाद भी पुलिस अनिल ठाकुर को गिरफ्तार नही कर पाई है. पुलिस ने चोरी के सामान और घटना में इस्तेमाल दो पिकअप वाहन को जब्त किया है जिसकी अनुमानित कीमत 18 लाख बताई जा रही है.