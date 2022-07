भिलाई : कभी-कभी किसी दूसरे की लापरवाही निर्दोष के लिए जानलेवा साबित होती है. ऐसा ही एक मामला भिलाई में सामने (Innocent death due to drowning in pit in Bhilai) आया. जहां गर्मियों के दौरान किसी ने रहवासी कॉलोनी के पीछे जहां बच्चे खेलते हैं. वहां जेसीबी की मदद से मिट्टी निकाली जिससे काफी गहरा गड्ढा हो गया. जब बारिश हुई तो मैदान में बना ये इस गड्ढे ने एक छोटे तालाब का रूप ले लिया. लेकिन इस बात से अनजान कॉलोनी के बच्चे इस मैदान में बारिश के दौरान मस्ती करने आते रहे.लेकिन इस गड्ढे की वजह से आज एक घर का चिराग हमेशा-हमेशा के लिए बुझ गया है.

क्या है मामला : भिलाई बैकुंठधाम के पास आम्रपाली अपार्टमेंट (Amrapali Apartment near Bhilai Baikunthdham) के पीछे बने एक गड्ढे में एक 9 साल का बच्चा डूबकर मर (child drowned in pit in bhilai ) गया. बच्चे को नहीं पता था जिस मैदान में वो रोजाना खेलता है, वहां किसी इंसान ने जानलेवा गड्ढा अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रखा (deadly pit was behind the colony in Bhilai) है.इस जगह से जेसीबी से मिट्टी तो निकाली गई लेकिन दोबारा उसे पाटा नहीं गया.लिहाजा बारिश के मौसम में जब प्रधानमंत्री आवासीय कॉलोनी में रहने वाला युवराज यहां खेलने पहुंचा तो गड्ढे की तरफ उसका ध्यान नहीं गया.और छोटा बच्चा 12 फीट के बड़े गड्ढे में समा गया.

कैसी हुई घटना : युवराज अपने माता पिता का सबसे छोटा बेटा था. शुक्रवार की देर रात वह बिना किसी को कुछ बताए दोस्तों के साथ आम्रपाली अपार्टमेंट के पीछे बारिश के पानी में खेलने चला गया था. खेलते खेलते वो पानी से भरे गड्ढे में गिर गया.गड्ढा अधिक गहरा होने के कारण वो निकल न सका. जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. जब देर रात तक युवराज अपने घर नही पहुंचा. तो परिजन और आसपास के लोग युवराज को खोजते निकले.



कहां मिला युवराज : घर के पीछे की तरफ लोगों ने 10 फीट गहरा गड्ढा देखा जो पानी से भरा था.इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने उसमें डुबकी लगाकर युवराज को खोजा और बाहर निकाला. फिर उसे तुरंत बीएम शाह हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर (Negligence took the life of innocent in Bhilai) दिया .जिस जगह ये हादसा हुआ वहां घुटनों तक पानी भरा रहता है. ऐसे में 10 फीट गड्ढा आसानी से नजर नहीं आता.