दुर्ग :भिलाई में जय हनुमान सेवा वाहिनी कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन करने जा रही (Grand Kanwar Yatra will be organized in Durg )है. 1 अगस्त सोमवार को सुबह 6 बजे शिवनाथ नदी से बाबा भोले नाथ के हजारों भक्तों एक साथ कावड़ यात्रा निकालेंगे. शिवनाथ नदी से अपने कावड़ में जल भरकर भक्त पैदल हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए देवबलोदा मंदिर पहुंचेंगे. देव बलौदा के पुरातात्विक शिव मंदिर में वर्षो पुराने शिवलिंग पर जलाभिषेक (Jalabhishek at Durg Devbaloda Temple) करेंगे. इसके बाद यहां भव्य पूजा आरती और महामृत्युंजय जाप का आयोजन (Kanwar Yatra in Durg ) होगा.

कौन-कौन होगा शामिल : सेवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने बताया कि इसके लिए आयोजक समिति ने दिग्गज नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडेय, रामजन्मोत्सव समिति के संयोजक, संरक्षक सहित सभी पदाधिकारी, दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल, राज्य सभा सांसद सरोज पांडेय, राकेश पांडेय, चारू लता पांडेय सहित वैशालीनगर विधायक विद्यारतन भसीन, विधायक देवेंद्र यादव, मेयर नीरज पाल सहित शहर के सभी बड़े जनप्रतिनिधि समाज सेवी, कलेक्टर, एसपी, निगम आयुक्त सहित सभी को आमंत्रण दिया है.

दुर्ग में होगा भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन

कितने बजे यात्रा होगी शुरु : संगठन मंत्री डामेंद्र परगनिहा ने बताया कि ''यात्रा की शुरूआत सुबह 6 बजे शिवनाथ नदी से (Abhishek of Devbaloda Shiva ) होगी. इससे पहले यहां शिवनाथ नदी में स्नान कर सभी भक्ति नदी तट पर स्थित शिवालय में पूजा अर्चना करेंगे.आपको बता दें कि दुर्ग जिले में सावन के अवसर पर कई तरह के आयोजन करवाए जाते हैं.