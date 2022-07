दुर्ग : अंजोरा चौकी क्षेत्र में घर से लापता हुई युवती का शव तालाब में तैरता हुआ मिला है. अंजोरा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी ( Girl commits suicide in Durg Anjora) है. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है. जिसमें युवती अपने घर से तालाब की ओर जाते और फिर तालाब में छलांग लगाते दिख रही (dead body of girl in Durg anjora)है. पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है. मृतिका के आत्महत्या का कारण अज्ञात बताया जा रहा (CCTV uncovered the story of the disappearance in Anjora) है.

सीसीटीवी से मिला सुराग : अंजोरा चौकी प्रभारी सुधांशु बघेल ने बताया कि ''मृतिका के पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि अंजोरा तालाब में युवती का शव मिला है. तालाब में नहाने गए ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी. सूचना पर अंजोरा पुलिस मौके पर पहुंच गई. मृतिका युवती की पहचान अंजोरा निवासी हर्षा साहू के रूप में हुई. घटना के एक दिन पूर्व युवती सुबह चार बजे बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी. काफी देर तक जब वह घर नहीं लौटी तब परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में (Footage of missing girl in CCTV of Anjora)की.

ये भी पढ़ें- दुर्ग में बच्चा लापता, 6 दिन बाद भी छावनी पुलिस के हाथ खाली



सीसीटीवी में दिखी युवती : पुलिस ने शिकायत के आधार पर लापता युवती की पतासाजी शुरू की. जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. जिसमें युवती घर से निकल कर तालाब की ओर जाते दिखाई दी. फुटेज में युवती तालाब की ओर मुड़कर गायब हो जाती है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही है.वहीं मृतिका के परिजनों से भी पुलिस पूछताछ करेगी.