भिलाई: सुपेला टीआई दुर्गेश शर्मा ने बताया कि "अभनपुर नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश तिवारी बी ब्लॉक तालपुरी मेंं रहते हैं.fraud of lakhs to cmo in name of kfc franchise उनका एक भवन नेहरू परिसर, नेहरू नगर चौक भिलाई में है.bhilai news update शिकायतकर्ता ने उस भवन में फूड फ्रैंचायजी अपनी पुत्री श्रृंखला तिवारी के नाम से लेने वेबसाइट में आवेदन किया था. फूड फ्रेंचाइजी मुम्बई से आवेदन फार्म उन्हें मेल से भेजा गया. जिसके बाद नियम और शर्तों के तहत उन्हें आवेदन फार्म भर कर भेजने के लिये अभिषेक मित्तल और राहुल कपूर जो कि कंपनी में अपने को सीआरएम बता रहे थे. उन्हें भेजा गया"

अलग अलग माध्यम से लिए पैसे: सुपेला टीआई दुर्गेश शर्मा ने आगे बताया कि "उन्होंने कंपनी की तरफ से लेटर आफ इंटेंट जारी कर मोबाइल से दस्तावेज पत्र बैंक डिटेल में 1 लाख 55 हजार 500 रूपये NEFT करने को कहा.fraud of lakhs to cmo in name of food franchise सीएमओ ने 21 दिसंबर को एक्सिस बैंक नेहरू नगर से केएफसी रेस्टारेंट प्राइवेट लिमिटेड को ब्रांच गोरेगांव वेस्ट मुम्बई में NEFT के माध्यम से रूपये भेज दिए.bhilai news update फिर एनओसी के लिए आरटीजीएस के माध्यम से एक्सिस बैंक नेहरू नगर में 7 लाख 75 हजार रूपये जमा किया."

हर रोज होती थी बातें,दोनों झांसे में लेते रहे: सुपोेला टीआई ने बताया कि अभिषेक मित्तल और राहुल कपूर से प्रतिदिन सीएमओ तिवारी की मोबाइल से बात होती रही. फिर लायसेंस फीस जमा करने कहा गया तो उन्होंने मुम्बई में मिलने के बाद बाकी रूपये देने की शर्त रखी.fraud of lakhs to cmo in name of food franchise तिवारी को 28 फरवरी 2023 का अपाइन्टमेंट दिया गया और पहले लायसेंस फीस 15 लाख 50 हजार रूपये और अग्रीमेंट फीस 15 लाख 25 हजार रूपये जमा करने कहा गया.bhilai news update जिन खातों में रूपये मंगाए जा रहे थे. उनके संबंध में पतासाजी करने पर मालूम हुआ कि वो पटना बिहार का है और खाताधारी का नाम किशन कुमार है. सीएमओ ने सुपेला थाना पहुंच मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है."