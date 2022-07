दुर्ग : भिलाई कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर कलमबंद हड़ताल के कारण सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप (Effect of strike in the corporation of Durg) रहा. यह स्थिति आगामी 31 जुलाई तक बने रहने की संभावना है. भिलाई निगम में कामकाज बंद कर कर्मचारियों ने गेट के बाहर प्रदर्शन (employees strike in chhattisgarh)किया. जबकि चरोदा निगम में नारेबाजी के बाद कर्मचारी अपने अपने चेम्बर में गए लेकिन काम नहीं किया. इस वजह से आमलोगों को परेशानी उठानी पड़ी. पांच दिनों की हड़ताल के कारण आज से 7 दिनों तक सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा (Government work in Chhattisgarh for the next nine days will be affected) रहेगा. 23 और 24 को दो दिनों का साप्ताहिक अवकाश रहने से वैसे भी कोई कामकाज नहीं हो सका है. अब 31 जुलाई तक इस हड़ताल खत्म करने की पहल नहीं होने पर यही स्थिति बनी रही तो लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी.

किनको होगी परेशानी : नगर निगम और पालिका में कलमबंद हड़ताल की वजह से लोगों की दिक्कत बढ़ गई है. आज भिलाई नगर निगम में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा. अधिकारी कर्मचारियों ने गेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी के साथ अपनी मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षण किया. निगम संबंधी कामकाज के लिए आए लोगों को बैरंग लौटना पड़ा. चरोदा निगम में ज्यादातर प्लेसमेंट कर्मचारी हैं. इस वजह से विरोध प्रदर्शन औपचारिक नजर आया.

निगम के कर्मचारी लामबंद :दुर्ग और रिसाली निगम सहित कुम्हारी और जामुल नगर पालिका में भी कलमबंद हड़ताल असरदार (Strike on demand to increase DA in Durg Bhilai)रहा. गौरतलब रहे कि छ.ग. कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर 25 से 29 जुलाई तक 5 दिनों तक हड़ताल के कारण सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. हड़ताल समाप्त होने के बाद 30 और 31 को शनिवार और रविवार के कारण अवकाश रहेगा. इस तरह कुल 9 दिनों तक लगातार सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा.