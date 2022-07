दुर्ग: शहर के लगभग साढ़े चार सौ घरों में गुरुवार सुबह पुलिस की टीम ने दस्तक दिया. इस दौरान किरायेदारों का सत्यापन करने (Verification of tenants in Durg) के साथ ही सीसीटीवी कैमरा और असामाजिक तत्वों की चेकिंग की गई. इसके अलावा बहुमंजिली इमारतों में लगे लिफ्ट का भी वरिफिकेशन किया गया. दुर्ग पुलिस के डेढ़ दर्जन अधिकारी और डेढ़ सौ से अधिक जवानों ने आज इस अभियान को अंजाम (Durg Police reached door to door to check verification of tenants) दिया.

दुर्ग में किरायेदारों के सत्यापन की चेकिंग

किरायेदारों का किया गया सत्यापन: बता दें कि दुर्ग भिलाई शहर में अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को पुलिस अधीक्षक दुर्ग अभिषेक पाव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव के नेतृत्व में अलसुबह 5 बजे से डेढ़ दर्जन से अधिक अधिकारी 150 से अधिक जवानों के साथ किरायेदारों का सत्यापन और कॉलोनी चेकिंग अभियान चलाये. दुर्ग पुलिस के जवानों के द्वारा लोगों के घर-घर जाकर उनके यहां रह रहे किरायेदारों के संबंध में जानकारी ली गई. आज सुबह 5 बजे से यह अभियान कुबेर इनक्लेव, सूर्या रेसिडेंसी एवं चौहान टाउन में चलाया गया. जिसमें मुख्य रूप से किरायेदारों का सत्यापन, लिफ्ट वेरिफिकेशन, असामाजिक तत्वों वाहन की चेकिंग, सीसीटीवी चेकिंग, अपार्टमेंट एवं रेसिडेंसी के लोगों की शिकायत एवं फीडबैक से संबंधित अभियान चलाया गया.

घटनाओं पर अंकुश लगाने को की जा रही पहल: जिस भी कॉलोनी में त्रुटि पाई गई, उसमें संबंधित मेंबर को बुलाकर सूचना दी गई और कॉलोनी वासियों को कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरा लगाने और अन्य नियमों के संबंध में जागरूक कराकर आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस को कॉल करने को डायल 112 सहित अन्य संपर्क नंबर दिए गए. दुर्ग पुलिस के द्वारा शहर के इलाकों, अपार्टमेंट, कॉलोनियों के 450 से अधिक घरों पर दबिश देकर अकस्मात चेकिंग की गई. जिसमें किराएदारों, असामाजिक तत्वों की चेकिंग कर संदिग्ध की जांच की जा रही है. कॉलोनी वासियों से अपील भी की गई है कि किसी भी व्यक्ति को अपना घर मकान किराए में देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जरूर करा कर अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को पुलिस का साथ दें.

ये थे शामिल: बता दें कि संपूर्ण चेकिंग अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव के द्वारा किया गया. जिसमें उप पुलिस अधीक्षक क्राइम नसर सिद्धको, उप पुलिस अधीक्षक यातायात गुरजीत सिंह, थाना प्रभारी सुपेला, थाना प्रभारी खुर्सीपार चौकी प्रभारी स्मृति नगर सहित 150 से अधिक जवान उपस्थित थे.