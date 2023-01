ट्रांसपोर्टर को मिली जान से मारने की धमकी

भिलाई: लेटर में लिखा गया है कि "छोटू क्यों इतना दुश्मनी पाल रहा है. इतना पैसा क्या करेगा लोगों का काम मत छीनो" लेटर मिलने के बाद अध्यक्ष ने लेटर को लेकर भिलाई तीन थाने में शिकायत दर्ज कराई है. Death threat to transporter in Bhilai पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखने हुए इंद्रजीत की सुरक्षा के लिए पुलिस ने 2 जवानों को उनके साथ तैनात किया है.bhilai news update बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

डाक पोस्ट के माध्यम से पहुंचा धमकी लेटर: भिलाई के इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू हथखोज स्थित हैवी ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक और ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. 3 जनवरी को अज्ञात व्यक्ति ने सफेद रंग के लिफाफे में एक लेटर भेजा था. वह पत्र इंद्रजीत सिंह उर्फ छोटू के नाम पर था. Death threat to transporter in Bhilai इंद्रजीत ने जब लिफाफे को खोलकर लेटर को पढ़ा तो उस लेटर में जान से मारने संबंधी धमकी लिखी हुई थी. लेटर एक रजिस्टर्ड डाक की है. letter received through post जिसे सेक्टर 2 स्थित डाक बॉक्स से पोस्ट किया गया था.bhilai news update इस लिफाफे में पत्र भेजने वाले का नाम अंकित नहीं था.

लेटर भेजने वाले के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग: इंद्रजीत सिंह ने भिलाई 3 पुलिस से शिकायत की है. उन्होंने लेटर भेजने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कारवाई की मांग की है. Death threat to transporter in Bhilai कुछ दिनों पूर्व भिलाई के बोरिया गेट में टांसपोर्ट को लेकर इंद्रजीत सिंह से ट्रांसपोर्टर भूपेंद्र यादव से विवाद हुआ था. यह विवाद थाने तक पहुंचा.

शिकायत के बाद सुरक्षा के लिए जवान तैनात: शिकायतकर्ता इंद्रजीत सिंह ने बताया कि "तीन जनवरी को दो से चार बजे के बीच पोस्टमैन ने हमारे आफिस में पोस्ट लाकर दिया. Death threat to transporter in Bhilai जिसे खोलकर देखा तो उसमें धमकी वाला पत्र मिला. जिसमें मुझे जान से मारने की धमकी दी गई. letter received through post जसकी मैंने TI साहब को, SP साहब को कंप्लेन की. उन्होंने जिस पर FIR कराया है और दो पुलिस के जवान सुरक्षा के लिए दिए हैं."



संदिग्धों से पूछताछ जारी: दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि "एक ट्रान्सपोर्टर को डाक पोस्ट से एक लेटर मिला है. जो सेक्टर 2 से भेजा गया है. Death threat to transporter in Bhilai जिसमें 26 दिसंबर का मुहर लगा हुआ है.CCTV फुटेज से संदिग्ध लोगों का पता चला है. जिनसे पूछताछ की जा रही है. FIR दर्ज कर लिया गया है."