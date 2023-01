भिलाई : नारायणपुर के बाद अब दुर्ग जिले में भी धर्मांतरण का मामला (Conversion case) सामने आया है. भिलाई के खुर्सीपार में धर्मांतरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद और एक परिवार आमने सामने हैं. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एक समुदाय के युवक ने अपना धर्म बदल लिया है. ये युवक अब कई दिनों से नगर में घूम घूमकर लोगों को धर्म बदलने के लिए उकसा रहा है. धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को कई तरह का लालच दे रहा है.

कैसे हुआ धर्म परिवर्तन का खुलासा : सूत्रों के मुताबिक जिस युवक पर आरोप लग रहे हैं, उसने कुछ दिनों पहले अपने गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा था. इस कार्यक्रम में उसने अपने सगे संबंधियों के साथ आसपास के लोगों को भी बुलाया. तय समय के मुताबिक जब सभी लोग बताए गए निवास स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक ईसाई पास्टर अपने नियमों के मुताबिक घर में प्रवेश करने का पूजा पाठ कर रहा है. यही नहीं इस दौरान जो भी उस कार्यक्रम में गया था, उन्हें एक विशेष प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहा गया. इसके बाद संबंधित युवक का विरोध शुरू हो गया.Uproar over change of religion of youth in Bhilai

विरोध के बाद मामला पहुंचा थाने : जब इस बात की जानकारी मोहल्ले के लोगों को हुई तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया. विवाद बढ़ता देखकर इस बात की सूचना पुलिस को दी गई, तब तक इसकी भनक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लग चुकी थी. विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एडिशनल एसपी संजय ध्रुव (Additional SP Sanjay Dhruv) को लिखित में शिकायत दर्ज कराई है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए. इस तरह के धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए.हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारी सुरक्षा बल मौके पर तैनात कर दिए (police force deployed for tense situation ) हैं.