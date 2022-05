दुर्ग: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक में सिटी बसों के संचालन की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही भिलाई नगर निगम ने बसों के संचालन की प्रक्रिया तेज कर दी है. निगम पुराने ठेका अनुबंध को खत्म कर नया टेंडर जारी कर बसों का संचालन (City bus will run on roads of Durg )करेगी. जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. नई एजेंसी तय हो जाने के बाद बसों के संचालन की बागडोर दे दी जाएगी.

दुर्ग में जल्द दौड़ेगी सिटी बसें

दुर्ग शहर में जल्द दौड़ेगी सिटी बसें: कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से बंद पड़ी सिटी बसें फिर से सड़कों पर दौड़ेगी. इसको लेकर भिलाई नगर निगम प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रस्ताव तैयार करके भेजा है. लेकिन सिटी बसों की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि जो प्रस्ताव निगम प्रशासन ने राज्य शासन को भेजा है, उससे यह बसें ठीक नहीं होगी. क्योंकि ज्यादातर बसों के पहिए और अन्य पार्ट्स गायब हो चुके हैं. इतना ही नहीं कुछ बसों के इंजन भी गायब हैं. कुल मिलाकर बसों की हालात बद से बदतर है. डिपो में खड़ी कई बसों में या तो सीट गायब है या फिर खराब हो चुके हैं.

करोड़ों की बसें हुई खराब: केन्द्र सरकार द्वारा संचालित अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसाइटी योजना के तहत लगभग 130 करोड़ की लागत से दुर्ग जिले में 70 सिटी बसों का संचालन किया गया था. उनमें से एक बस आग से जलकर खाक हो गयी थी. 69 बसें सड़कों पर चल रही थी. लेकिन कोरोना के कारण लगभग 2 सालों से सिटी बसों के पहिए थमे हुए हैं. आलम यह है कि 2 सालों से डिपो में खड़े यह बसे अब कंडम हो चुकी है. कई बसों के पहिए गायब हैं. तो कुछ बसों के इंजन नहीं है. कुछ बसों के तो सीट ही नहीं है. ऐसे हालात में निगम प्रशासन ने इन्हें ठीक कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा है. ताकि बसों को सुधार कर सिटी बसों के रूप में चलाया जाए.

भिलाई नगर निगम कमिश्नर का बयान: भिलाई नगर निगम के कमिश्नर प्रकाश सर्वे कहते हैं "निगम ने राज्य शासन के सिटी बस को फिर से शुरू करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा है. राज्य शासन ने स्वीकृति भी दे दी है. बहुत जल्द हम बसों का मेंटेनेंस करवा कर फिर शहरों में सिटी बस चलाएंगे. बसों के पुर्जे खराब ना हो इस वजह से उनके सामानों को निकालकर सुरक्षित रखा गया है और कुछ जो सामान है, वो खराब हो गया है. इसलिए उन सामानों को ठीक करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था. उस प्रस्ताव का अनुमोदन हो गया है और बहुत जल्द हम सिटी बस फिर से शुरू कर देंगे.