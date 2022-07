दुर्ग: दुर्ग में सोमवार से विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारी कर्मचारी पांच दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे. इस दौरान सभी कार्यालय बंद करने की तैयारी चल रही है. आंदोलन को लेकर सभी कर्मचारी संघ एकजुट हैं. हड़ताल के कारण एक सप्ताह तक शासकीय दफ्तरों में कामकाज प्रभावित होने की संभावना (Five day strike of government employees in Chhattisgarh) है.

अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों से किया जा रहा संपर्क: केन्द्र के समान देय तिथि से 34 फीसद मंहगाई भत्ता डीए और सातवें वेतन में एचआरए के मुद्दे पर हड़ताल की जा रही है. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर कलम बंद, काम बंद हड़ताल के तीसरे चरण में 25 जुलाई से 29 जुलाई तक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. कर्मचारी अधिकारियों से मुलाकात कर हड़ताल को सफल बनाने का आग्रह किया जा रहा है. तहसील स्तर पर भी विभिन्न शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों से संपर्क किया जा रहा है.

भराए जा रहे सामूहिक अवकाश के आवेदन: फेडरेशन के पदाधिकारी रणनीति बना कर काम कर रहे हैं. इसके तहत आंदोलन को सफल बनाने को सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों से सामूहिक अवकाश के आवेदन भी भराए जा रहे हैं. फेडरेशन के पदाधिकारियों के मुताबिक हिन्दी भवन के सामने 25 जुलाई से सभी कर्मचारी अधिकारी सरकारी कामकाज को ठप कर धरना प्रदर्शन करेंगे.

यूनियन नेता ने लगाया पूरा जोर: भिलाई निगम में छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ नगर पालिक निगम भिलाई के प्रवक्ता और महासचिव संजय शर्मा ने घूम-घूम कर सभी विभागों में अधिकारी कर्मचारियों से सामूहिक अवकाश लेने की अपील की.

हिंदी भवन के सामने होगा प्रदर्शन: प्रांतीय संगठन सचिव श्रवण कुमार ठाकुर ने बताया कि 25 जुलाई को भिलाई निगम के कर्मचारियों द्वारा सुपेला निगम के गेट में धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा. जिसके बाद सभी कमर्चारी अधिकारी दुर्ग हिंदी भवन के सामने पंडाल में शामिल होंगे.

आवश्यक कार्य नहीं होगा प्रभावित: भिलाई निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने कहा कि आवश्यक कार्य प्रभावित नहीं किए जाएंगे. पानी, बिजली, साफ-सफाई की व्यवस्था लगातार होती रहेगी.