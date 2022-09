भिलाई : धर्म की आड़ में बैंक, खाद्य निरक्षण, पटवारी और अन्य शासकीय निकायों में सीधी भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने मंत्री से अच्छी पकड़ की पहचान का दावा करते हुए महिला आरक्षक समेत दूसरे लोगों से 34 लाख की धोखाधड़ी की (fraud on name of job in bhilai) है. शिकायत के बाद छावनी पुलिस ने दो पास्टर के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है.

कैसे की गई ठगी : छावनी टीआई विशाल सोम ने बताया कि '' प्रार्थी दुर्ग आरक्षक रीता सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सेक्टर- 6 ईसाई समाज के वैपताईस चर्च में वर्ष 2019 की बैठक थी. जांजगीर चांपा निवासी पास्टर नूतन कुमार चौहान और कानपुर उत्तर प्रदेश के पास्टर अंकित सिंह प्रार्थना सभा में आए थे. इसी बीच दोनों आरोपियों से प्रार्थिया की मुलाकात हुई. दोनों ने झांसा दिया कि उसकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से बहुत अच्छी पहचान और पकड़ है. यहां तक दिल्ली में केंन्द्रीय मंत्रियों से भी पहचान है. विश्वासी बच्चों को बैंक, खाद्य निरीक्षक, पटवारी और अन्य शासकीय निकायों में सीधी भर्ती करा चुके हैं. प्रार्थिया पास्टर नूतन कुमार चौहान और पास्टर अंकित सिंह के झांसे में आ गई. आरोपी नूतन कुमार चौहान ने प्रार्थी रीता के छोटे भाई गुरजिन्दर सिंह और दो बहनों को नौकरी दिलाने सौदा किया. रीता ने नकद 6 लाख 76 हजार रुपए भाई और दोनों बहनों के लिए नूतन कुमार चौहान और अंकित सिंह के बैंक खाता में ट्रांसफर कर दिए. इसी तरह विश्वासी परिवार के साथियों ने भी अपने-अपने परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी लगाने एवं पुलिस विभाग में प्रमोशन कराने के लिए पास्टर नूतन चौहान और अंकित सिंह को पैसा दिया. कई लोगों ने 34 लाख 16 हजार 6 रुपए दोनों के बैंक खातों में ट्रांसफर (Cheating case registered against pastor in Bhilai) किए."

पुलिसवालों को भी ठगा : पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 12 अगस्त 2019 को कोरबा बालको पुलिस थाना क्षेत्र के ग्रामीणों को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 8 लाख रुपए ठगे थे. इसी प्रकार दुर्ग पुलिस विभाग में तैनात आरक्षक बंसत नेताम ने अपने पुलिस साथी विरेन्द्र कुमार नागे, चित्रभान धुरवे, चित्रसेन का पैसा लेकर दोनों आरोपियों के खाते में ट्रांसफर किया. इसी प्रकार पुलिस विभाग राजनांदगांव में तैनात आरक्षक निवेदिता ढावरे ने अपने विभागीय प्रमोशन के लिए 2 लाख 50 हजार रुपए नकद दिए. हीरा सिंह, महेश यादव, पप्पू यादव, ऋषि यादव ने भी आरोपियों के खाते में पैसे डलवाए .Bhilai latest news