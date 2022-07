भिलाई : नेवई पुलिस ने बीएसपी के जीएम के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज किया है. जीएम की बहु ने ही अपने ससुर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर छेड़खानी करने वाले ससुर पर अपराध दर्ज किया (BSP GM molested daughter inlaw in Bhilai) है.

क्या है मामला : नेवई पुलिस को पीड़िता ने बताया है कि उसके ससुर ने तीन-तीन शादियां (Bhilai father inlaw act of cruelty)की. इसके बाद भी ससुर उसके ऊपर बुरी नीयत रखता (Daughter inlaw lodged complaint in Newai of Bhilai) है. घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा था. पीड़िता ने नेवई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है.

कब से थी गंदी नजर : पीड़िता की शादी 5 साल पहले हुई थी. शादी के बाद से ही उसका ससुर उस पर बुरी नियत रखता था. सामाजिक बदनामी के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई. इससे उसका मनोबल बढ़ता गया. वह बहू को जब भी अकेला पाता तो उससे छेड़खानी कर देता था. आरोपी हिंद नगर रिसाली में रहता है. ससुर अपनी बहू के साथ संबंध बनाने की डिमांड करता है.उसके मोबाइल में अश्लील मैसेज भेजता है.

पुलिस आरोपी जीएम को जल्द करेगी गिरफ्तार : नेवई थाना प्रभारी ममता शर्मा ने बताया (Newai police station incharge Mamta Sharma) कि '' आरोपी भिलाई स्टील प्लांट में जीएम के पद पर है. जिनके खिलाफ उनकी बहू ने छेड़खानी का अपराध दर्ज कराया है .आरोपी ने तीन शादी की है. जिसमें दो पत्नी को पहले ही तलाक दे चुका है.तीसरी पत्नी को भी तलाक दे रहा है. उसके तलाक का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है. इस मामले की जांच की जा रही है पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेगी.''