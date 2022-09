भिलाई : भिलाई तीन थाना क्षेत्र इंडस्ट्रीयल एरिया हथखोज में शनिवार की सुबह चोर गिरोह के बीच खूनी संघर्ष (Bloody fight between thieves in bhilai ) हुआ. इनके बीच मारपीट इस हद तक बढ़ गई कि एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी (one killed by knife stabbing in bhilai ) गई. घटना के बाद चोर गिरोह के सारे लोग वहां से भाग गए. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा.



क्यों की गई हत्या : घटना भिलाई तीन थाने के अंतर्गत हथखोज इंडस्ट्रीयल एरिया की है. जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह दो चोर गिरोह के बीच विवाद हुआ था. सीएसपी छावनी कौशलेन्द्र पटेल ने बताया कि '' सुबह 4 से 5 बजे के बीच कुछ बदमाश इंजीनियरिंग पार्क बाबा धाम मंदिर के पास बैठे हुए थे. उसी दौरान दूसरे गिरोह के बदमाश खुर्सीपार मांझी चौक निवासी अशोक रजक वहां पहुंच गया. उसने वहां पहले से बैठे बदमाशों को देखकर डायल 112 को फोन कर दिया. इसके बाद डायल 112 की टीम आई तो सभी लोग वहां से भाग गए.



पुलिस बुलाने पर खूनी विवाद : सीएसपी पटेल ने बताया कि '' इसके बाद सुबह 6 से 6.30 बजे के बीच उसी जगह पर दोनों गुटों के बदमाश जमा हो गए. पुलिस बुलाने की बात को लेकर दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई. इस दौरान दूसरे गिरोह के एक युवक ने अशोक के पेट में चाकू मार दिया. इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.अशोक की हत्या के बाद सभी लोग वहां से भाग गए.

रहवासियों ने पुलिस को दी सूचना : इसके बाद सुबह आसपास के लोगों ने खून से लथपथ युवक को देखकर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है. इधर पुलिस ने इस मामले में कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया है. जिनसे पूछताछ की जा रही है.Bhilai crime news