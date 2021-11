भिलाईः सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) भिलाई के दौरे (Bhilai tour) पर हैं. इस दौरान उन्होंने महंगाई के खिलाफ जनजागरण पदयात्रा (Public awareness march against inflation) निकाली. महंगाई के खिलाफ सीएम की पदयात्रा के दौरान बीजेपी (BJP) कार्यकर्ताओं ने सीएम बघेल का विरोध किया. बीजेपी ने बघेल सरकार से पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने (Demand to reduce VAT on petrol and diesel) की मांग की है. जिसके बाद पुलिस ने सैकड़ो कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार (Police arrested hundreds of activists) किया है. बीजेपी नेता राम उपकार तिवारी (BJP leader Ram Upkar Tiwari) की अगुवाई में यह प्रदर्शन हो रहा था.

पेट्रोल-डजील पर वैट कम करने की मांग