दुर्ग: दुर्ग के रस्तोगी कॉलेज में 39 से अधिक छात्राएं फूड प्वाइजनिंग से बीमार पड़ गईं. इसमें एक छात्रा की मौत की भी बात सामने आ रही है. अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के सामने जमकर प्रदर्शन किया. साथ ही संचालक को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की (Case of food poisoning among children in Durg Rastogi College).

दुर्ग के रस्तोगी कॉलेज संचालक के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन

पुलिस से हुई झड़प: इस दौरान प्रदर्शकारियों और पुलिस के बीच भी तीखी झड़प देखने को मिली. रस्तोगी कॉलेज के संचालक को गिरफ्तार किये जाने की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कॉलेज के सामने एकत्रित होकर प्रदर्शन करते (ABVP protest demanding arrest of Durg Rastogi College operator) रहे, लेकिन जब कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी तो कार्यकर्ता उग्र हो गए. इसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के भीतर दाखिल होने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया. जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली. हांलांकि बाद में मामला शांत हो गया.

यूं हुआ मामले का खुलासा: बता दें कि कल शाम रस्तोगी कॉलेज के काली करतूत का उजागर तब हुआ था, जब 40 से अधिक बच्चों के फूड पॉइजनिंग के शिकार होने का मामला सामने आया था. इस घटना के बाद दुर्ग कलेक्टर ने तुरंत रस्तोगी कॉलेज के संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का निर्देश जारी कर दिया. लेकिन अब तक इस मामले में दोषी संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये कार्यकर्ता उग्र हो गये और कॉलेज पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे.

खाना खाने के बाद उल्टी दस्त की हुई शिकायत: पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक सभी छात्राएं खाना खाने के बाद एक एक कर बीमार पड़ने लगीं. छात्राओं को उल्टी दस्त की शिकायत बताई जा रही है. जिस छात्रा की मौत हुई है उसका नाम कामिनी बताया जा रहा है. वह बालोद की रहने वाली है. इस मामले में स्मृति नगर चौकी प्रभारी युवराज देशमुख ने बताया कि "फूड प्वाइजनिंग के कारण छात्राओं के बीमार होने की सूचना मिली. हलांकि अभी तक मृतक छात्रा के संबंध में किसी प्रकार शिकायत परिजनों ने नहीं की है. शिकायत मिली तो पुलिस अपनी जांच करेगी"